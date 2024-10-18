Большинство проблем у путешественников возникало из-за незнания местного языка.

Большинство туристов стараются приобщиться к культуре стран, которые они посещают, через блюда местной кухни. Однако иногда эти эксперименты оборачиваются полным провалом.

Пользователи платформы Reddit рассказали, какие ошибки они допускали при заказе блюд за границей.

"Я поехал в Париж и заказывал обед в кафе. Пиво показалось мне хорошей идеей, и я увидел "Монако" в списке сортов пива и заказал его. Представьте себе мое удивление, когда вместо этого я получил гигантский коктейль "Шерли Темпл (сладкий безалкогольный коктейль, – ред.)", – написал пользователь с ником h20h20everywhere, запустивший обсуждение.

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Также многие пользователи признались, что они попадали в неловкие ситуации, пытаясь заказать кофе со льдом в разных странах. Например, туристке с ником RatticusGloom в Германии из-за трудностей перевода принесли кофе с морожеными вместо кофе со льдом.

Тем временем, пользователь CraftFamiliar5243 рассказал, как в Таиланде они неудачно заказали блюдо из курицы, не разобравшись в меню.

"В меню были картинки, и оно было плохо переведено на английский. Мы заказали "chicken tendons", думая, что это неправильно переведенное chicken tenders (куриные стрипсы в панировке, – ред.). Но это были жареные куриные сухожилия или какие-то другие жевательные, желеобразные части курицы. Жарка во фритюре делает съедобным почти все", – поделился горьким опытом путешественник.

В свою очередь пользователь filtersweep вспомнил, как заказал "сыр гриль" для своего ребенка из английского меню, но в итоге ему принесли большой кусок очень копченого сыра.

Весьма забавный случай произошел с пользователем с ником pjshawaii, который поехал в Берлин с женой и другом. Поскольку у них был ограниченный бюджет, они обычно заказывали в ресторанах самое дешевое блюдо из меню, и однажды это сыграло с ними злую шутку.

"Она заказала "kalb’s hirn" (телячьи мозги, – ред.), и когда принесли тарелку, там была большая гора еды. Она начала смело ковыряться в еде, пока официант (который хорошо понимал ее недопонимание) спрашивал: "Это не то, что вы ожидали?", – рассказал турист.

Также немало пользователей рассказали, что ошибались при оценке размера порции – думая, что они заказывают блюдо на одного, в итоге они получали трапезу на компанию из 2-3 человек или комплексный обед из нескольких блюд.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы рассказали о своих самых глупых ошибках в путешествиях. Самые распространенные из них – при бронировании, но были и более эксцентричные оплошности.

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