Пассажирам следует всегда изучать окружающую обстановку в самолете перед взлетом.

Бывший пилот Ханс Маст, который теперь работает турагентом, раскрыл свое золотое правило полета, которое, по его мнению, может спасти жизнь пассажира в случае чрезвычайной ситуации в самолете.

Маст советует пассажирам всегда изучать окружающую обстановку в самолете перед взлетом. В частности, стоит изучить, где находится ближайший аварийный выход, а также составить в уме "карту", как туда добраться в случае аварийной ситуации, пишет Daily Mail.

"Как только я сажусь в самолет, я всегда обращаю внимание на ближайший аварийный выход, считая количество рядов сидений между моим местоположением и этим выходом", – поделился своим опытом эксперт.

Маст пояснил, что часто упускаемый из виду этап подсчета рядов невероятно важен, если кабина наполнится дымом и видимость ухудшится. Кроме того, если видимость будет ограничена, пассажиры могут искать цветные огни вдоль прохода, которые указывают, где находится выход.

При этом пилоты и бортпроводники рекомендуют пассажирам найти ближайший аварийный выход сразу же при посадке, не дожидаясь, пока стюардессы начнут демонстрацию правил безопасности. Ведь хоть это и маловероятно, пилоту может понадобиться инициировать эвакуацию еще до такой демонстрации.

К слову, по результататм исследования, проведенного в 2008 году Гринвичским университетом, пассажиры, сидящие ближе всего к аварийным выходам, имеют больше шансов выжить в случае аварии, потому что они могут эвакуироваться быстрее, чем те, кто сидит дальше.

В то же время, эксперты не советуют бронировать места в аварийном ряду пассажирам, которые физически не в состоянии открыть дверь самолета.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты рассказали, как повысить свои шансы на выживание в авиакатастрофе. В частности, сделать это можно при помощи правильного подбора гардероба и еще нескольких полезных привычек.

Кроме того, стало известно, на каких местах в самолете у пассажиров больше шансов выжить при авиакатастрофе.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.