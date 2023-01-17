Евросоюз ведет список стран и авиакомпаний, которые считаются небезопасными.

На фоне очередной трагической авиакатастрофы в Непале многие путешественники обеспокоились безопасностью полетов в разных частях земного шара.

В связь с этим издание The Independent решило напомнить, какие страны мира являются самыми опасными для авиаперелетов по оценкам ЕС.

Как отмечает издание, единого списка не существует. Тем не менее, Европейский союз ведет список авиакомпаний, которые считаются слишком небезопасными для работы в Евросоюзе, а в некоторых странах всем европейским авиакомпаниям полностью запрещено работать.

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Как поясняет издание, иногда страна помещается в этот список из-за опасений по поводу общенационального законодательства и протоколов безопасности. В других случаях серия инцидентов, связанных с безопасностью полетов, побуждает Евросоюз добавлять авиакомпании той или иной страны в список, который пересматривается дважды в год.

"ЕС (и другие юрисдикции) запрещают определенные авиакомпании, потому что они не уверены в соблюдении стандартов безопасности. Конкретные страны часто становятся мишенью, потому что безопасность авиакомпаний и регуляторный надзор в этой стране не на должном уровне – или, по крайней мере, так считают в ЕС", – поясняет авиационный блог авиационный блог Simple Flying.

Страны, все авиакомпании которых в настоящее время находятся в "запрещенном" списке ЕС

Афганистан

Ангола

Армения

Республика Конго (Конго-Браззавиль)

Демократическая Республика Конго

Джибути

Экваториальная Гвинея

Эритрея

Кыргызстан

Либерия

Ливия

Непал

Сан-Томе и Принсипи

Сьерра-Леоне

Судан

При этом издание констатирует, что в каждом полете есть элемент риска, однако вероятность попасть в авиакатастрофу со смертельным исходом ничтожна по сравнению с вероятностью попасть в смертельное ДТП.

По данным издания, в 2022 году в мире произошло шесть авиационных происшествий со смертельным исходом: одно на каждые 4,17 миллиона полетов. "С 2015 года этот показатель колеблется в диапазоне от одного на 4 миллиона до одного на 5 миллионов, за исключением 2017 года, когда он был ниже, и 2018 года, когда он был выше", – пояснил эксперт The Independent по путешествиям Саймон Колдер.

Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажирам рассказали, где хуже всего сидеть в самолете при турбулентности. Эксперты и работники авиакомпаний сошлись во мнении, что турбулентность сильнее всего ощущается в хвостовой части самолета, тогда как спокойнее всего находиться на местах возле крыльев.

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