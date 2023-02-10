Дополнительно повысить шансы на выживание можно при помощи правильного подбора гардероба и еще нескольких полезных привычек.

По мнению авиаэкспертов, на некоторых местах на борту самолета у пассажиров больше шансов выжить в авиакатастрофе. Дополнительно повысить шансы на выживание могут еще несколько простых вещей.

Как пишет The Sun, сделать это можно при помощи правильного подбора гардероба и еще нескольких полезных привычек.

Правильная одежда

Одна из самых важных вещей в самолете – это обувь, и вам не следует снимать ее при посадке. Исследование Boeing показало, что половина авиакатастроф происходит во время взлета и посадки. В случае аварии огонь или разбитое стекло могут заблокировать проход, из-за чего будет трудно выбраться босиком.

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Кроме того, рекомендуется выбирать закрытую обувь на низком ходу, вместо открытых босоножек или обуви на каблуках.

Также лучше избегать одежду из легковоспламеняющихся материалов и мешковатую одежду, поэтому вам следует выбирать наряд из хлопка или шерсти вместо полиэстера или нейлона, а также более узкие брюки вместо свободных платьев.

Отсутствие острых предметов в карманах

Пилот Boeing посоветовал пассажирам всегда вынимать острые предметы из карманов. Причина в том, что вы можете повредить аварийный затвор, если на вас будет что-то острое. Кроме того, эти предеметы могут поранить и вас.

Считайте места до ближайшего аварийного выхода

Желательно посчитать количество сидячих мест между вами и ближайшим аварийным выходом. В случае аварии, если будет плохая видимость, вы сможете направить себя и других к выходу.

Не сплетайте пальцы в "позе скобки"

То, как вы выполняете "позу скобки" (brace position), может повлиять на ваше выживание, так как переплетение пальцев может сильно травмировать вас. В аварийных ситуациях пассажиров просят класть голову между коленями, сложив руки над головой, чтобы защитить затылок, и у многих есть соблазн при этом переплести пальцы, чтобы удерживать руки на месте – лучше класть руку на руку. В таком случае, если что-то упадет на руку/голову, одна рука защитит другую.

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