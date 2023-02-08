Сразу несколько исследований показали, что самыми безопасными являются средние места в хвостовой части самолета.

Несмотря на то, что смертельные авиакатастрофы случаются довольно редко, каждая из них привлекает повышенное внимание и заставляет путешественников задуматься, в какой же части самолета больше всего шансов выжить при аварии.

Чтобы ответить на этот вопрос, авиаэксперты провели целую серию исследований, и сошлись во мнении, что самыми безопасными являются средние места в хвостовой части самолета. Хотя и уточнили, что многое будет зависеть от характера и причины инцидента.

В частности, CNN приводит пример авиакатастрофы United Flight 232 в Су-Сити, штат Айова, в 1989 году, когда 184 из 269 человек на борту выжили. Большинство выживших сидели позади первого класса, ближе к носу самолета.

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Тем не менее, исследование TIME, в котором изучались данные об авиационных происшествиях за 35 лет, показало, что самый низкий уровень смертности наблюдается на средних задних сиденьях самолета: 28% по сравнению с 44% для сидений в центральной части.

Как отмечает издание, сидя рядом с выходом, пассажир будет ближе всего к выходу в случае чрезвычайной ситуации, однако при условии, что с этой стороны нет огня. И поскольку крылья самолета хранят топливо, это делает центральные ряды не самым безопасным вариантом.

В то же время, если пассажир находится ближе к носу самолета, онрискует пострадать раньше тех, кто сзади. А вот более безопасными средние места, по сравнению с креслами у окна или у прохода, называют из-за наличия так называемого "буфера", обеспечиваемого наличием людей с обеих сторон.

Такую же теорию приводит The Sun со ссылкой на другие подобные исследования. Так, Aviation Safety Network проанализировала 65 авиакатастроф и обнаружила, что задние сиденья были самыми безопасными более чем в половине инцидентов, основываясь на показателях выживаемости.

"Я не могу придумать ничего, что сделало бы сидение впереди более безопасным, в реальной аварии наилучшие шансы на выживание обычно у тех, кто сидит сзади", - заявил в комментарии Express исполнительный директор Aviation Safety Network Харро Рантер.

При этом эксперты отмечают, что тип чрезвычайной ситуации во многом будет определять выживаемость. Например, в случае столкновения с горой шансы на выживание будут минимальные. Посадка в океан носом вперед также снизит шансы на выживание.

В то же времся авиаэксперты успокаивают, что пилоты обучены максимально возможной минимизации потенциального риска в чрезвычайной ситуации. Они будут стараться избегать столкновения с горами и искать ровное место, например, открытое поле, чтобы приземлиться как можно мягче. Тем временем, техника посадки в воду требует оценки состояния поверхности и попытки приземлиться между волнами под нормальным углом посадки.

Кроме того, самолеты спроектированы так, чтобы быть максимально надежными в чрезвычайных ситуациях. Производители разрабатывают новые самолеты из более композитных материалов, способных выдерживать нагрузки в полете. В этих конструкциях крылья не являются жесткими и могут изгибаться, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки и предотвращать разрушение конструкции.

При этом отмечается, что на самом деле главная причина, по которой бортпроводники напоминают пассажирам о необходимости пристегнуть ремни безопасности, заключается не в риске аварии, а в "турбулентности ясного неба", которую можно испытать в любое время на больших высотах. Именно это погодное явление может нанести наибольший ущерб пассажирам и самолетам.

Кроме того, отмечается, что, как правило, более крупные самолеты имеют больше конструкционного материала и, следовательно, большую прочность, чтобы противостоять давлению на высоте. Это означает, что они могут обеспечить некоторую дополнительную защиту в чрезвычайной ситуации, но это, опять же, сильно зависит от серьезности чрезвычайной ситуации. Это не значит, что нужно обязательно бронировать рейсы на самом большом самолете, который только можно найти.

Как сообщал УНИАН, ранее авиапассажирам рассказали, где хуже всего сидеть в самолете при турбулентности. Как оказалось, "воздушные скачки" сильнее всего ощущаются в задней части самолета. А вот самая устойчивая часть самолета находится над крыльями.

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