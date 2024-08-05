Итальянцы на самом деле не едят многие популярные в мире блюда "итальянской кухни".

Вы наверняка хотя бы раз слышали фразу "Никогда не заказывайте капучино в Италии". Оказывается, это далеко не единственный "гастрономический грех", присущий туристам, приезжающим на отдых в эту популярную среди гурманов страну.

Итальянские шеф-повара рассказали, от заказа каких блюд туристам стоит отказаться в местных ресторанах, пишет Daily Mail.

1. Капучино не вовремя

Изобретенный в Италии в 1901 году пенистый кофе является популярным продуктом во всем мире, но многие люди пьют его совершенно неправильно.

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"Одна из самых больших ошибок – это заказать капучино после еды или днем. Итальянцы обычно пьют капучино только в качестве утреннего напитка", – поясняет итальянский шеф-повар гранд-отеля Villa Serbelloni Этторе Боккья.

2. Спагетти болоньезе

Хотя это одно из самых популярных блюд в мире, в ресторанах Италии просить его приготовить не стоит.

"Иногда туристы ожидают в меню определенные блюда, например, спагетти болоньезе или спагетти с фрикадельками, которые обычно не встречаются в настоящей итальянской кухне. Мы просто не едим такое сочетание продуктов. Для соуса болоньезе мы используем другие виды пасты, в основном яичное тесто, такое как тортеллини, равиоли, каннеллони, лазанью и пасту из семейства тальятелле", – говорит Этторе.

3. Добавление неправильного сыра в карбонару

Настоящий итальянский ресторан подает карбонару с сыром пекорино, а не с пармезаном, и с гуанчиале (свиная щека), а не с панчеттой (свиная грудинка).

"Излишне говорить – никаких сливок, курицы, грибов и т. д.", – предупреждают шеф-повара из итальянского ресторана La Mia Mamma в Лондоне.

Этторе, тем временем, добавляет: если вы все же заказываете спагетти, определенно никогда не ешьте их ложкой.

4. Перебор со специями и заправками

Любители острых ощущений могут с гордостью выбрать самое сложное по звучанию блюдо в меню во время отпуска, но вряд ли это будет самый аутентичный выбор.

Этторе говорит, что итальянские повара никогда "не добавляют много специй или начинок в пасту или пиццу".

"Мы ценим естественный вкус ингредиентов. Так что чем проще, тем лучше", – добавляет шеф-повар.

"Мы любим салаты, но настоящий ресторан использовал бы хороший выбор овощей, которым не нужно было бы слишком много заправок, кремов и т. д., потому что вы не хотите покрывать ими свежий и изумительно качественный помидор. Оливкового масла первого отжима и немного соли более чем достаточно", – соглашаются с ним в La Mia Mamma.

5. Салат "Цезарь"

Популярный по всему миру салат "Цезарь" отсутствует в меню настоящих итальянских ресторанов. И, как добавляет Этторе, "для нас салат – это всего лишь гарнир к основному блюду", а не закуска.

6. Хлеб с оливковым маслом и уксусом

Любите замачивать кусок свежего хлеба в уксусе или масле перед едой? Это не по-итальянски. Традиционный ресторан встретит гостей "хлебной корзиной и гриссини (хлебными палочками)", – объясняют в La Mia Mamma.

7. Чесночный хлеб

Этторе говорит, что многие туристы "верят, что такие блюда, как чесночный хлеб, являются настоящими итальянскими творениями, но это в основном американо-итальянские творения".

8. Пицца пепперони

Это любимое блюдо многих туристов, но вам следует "бежать", если вы видите в меню пиццу пепперони, говорят в La Mia Mamma.

По их словам, традиционная пицца с колбасками в Италии называется "diavola" и использует "слегка острую салями".

9. Феттучини Альфредо

"До переезда в Лондон я никогда не слышал об этом блюде в Италии", – говорит шеф-повар ресторана Archway в Баттерси Лоренцо Нигро.

Этторе добавляет, что итальянцы не стали бы есть феттучини с соусом альфредо, поскольку они избегают"чрезмерно жирных блюд из пасты с густыми сливочными соусами".

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты по путешествиям рассказали, как распознать рестораны-ловушки для туристов в Италии.

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