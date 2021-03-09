Марина Григоренко

Год назад, в канун 8 марта, мы с подругой сидели в уютной кафешке в модном районе немецкого Дортмунда, попивая Prosecco. Мы с легким налетом феминистического пафоса радовались, что женщины в современном мире могут самостоятельно позволить себе подобные поездки на уик-энд, и уже планировали следующие путешествия. Тогда в Германии, которая практически весь последний год с переменным успехом живет в условиях жесткого локдауна, еще ничто не предвещало беды. Казалось, что всегда осторожные немцы вообще не воспринимают «китайский» вирус как серьезную угрозу – никаких масок, санитайзеров, дистанции. Мы даже тогда успели заскочить на 10-тысячный музыкальный концерт. Ну а 9 марта я ступила на украинскую землю, и спустя пару дней страны Европы одна за другой начали «закрываться» от внешнего мира.

Год назад из-за начала пандемии коронавируса мир замер, максимально ограничив наши возможности свободно путешествовать

Мне, как и большинству украинцев, уже разбалованных бюджетными полетами в Европу по безвизу, понадобилось несколько месяцев, чтобы пройти все «Пять стадий принятия неизбежного» – что мы еще не скоро сможем свободно и, главное, бюджетно путешествовать туда, куда мы действительно хотим.

Осознав, что традиционные для украинских туристов европейские направления останутся закрытыми не то что на лето 2020, но и в рождественский период и, вполне вероятно, в 2021 году, самые отчаянные путешественники, которые просто не могут усидеть подолгу дома, принялись искать альтернативы.

Кто-то решил ограничиться отдыхом в Украине, вооружившись хештегом «Мандруй Україною». Кажется, за прошлый год я побывала в рекордном для себя количестве украинских городов. Где-то понравилось больше, где-то меньше. Но, при всей любви к украинским природным красотам, понятно было одно: на большинстве украинских локаций, в виду целого ряда причин, отдыхать дольше нескольких дней становится скучно. Да и цены на качественный украинский отдых часто неоправданно высокие.

Не то, чтобы я такой уж зажравшийся турист, которому только и подавай заграничный отдых. Но мне, как активному путешественнику, всегда был важен баланс – короткие поездки по Украине, уик-энды за границей и раз в год одно большое европейское путешествие, охватывающее несколько стран в течение двух-трех недель, когда ты сменяешь один город за другим по собственной программе. Последнее помогало полностью сменить «картинку» и перезагрузиться после года интенсивной работы. Это было то приключение, ради которого стоило пахать круглый год.

Кульминацией для меня стали трехдневные визиты в украинскую «жемчужину у моря» Одессу и турецкий Стамбул с интервалом в несколько дней осенью 2020 года. Как ценитель отдыха в Западной Европе, оба направления я достаточно долго игнорировала, но, как говорится, коронавирус «решает». И тут я наконец поняла, почему так долго избегала Одессу, и что шутки о том, что дешевле отдохнуть в Турции – сущая правда. Обе поездки обошлись мне примерно в одну сумму, вот только турецкий сервис в разы выигрывал у нахального одесского.

Потому не удивительно, что и без того популярная среди украинцев Турция, в сезоне 2020-2021 стала самым популярным туристическим направлениям для наших туристов, и, вполне вероятно, таким и останется в обозримом будущем.

Также среди популярных туристических направлений среди украинцев в прошлом году оказался привычный Египет, ОАЭ и балканские страны. В зимний период список пополнил ряд экзотических направлений. Кажется, никогда еще Танзании не было так много в отчетах украинских туристов в соцсетях!

Однако у экзотики есть один существенный минус – дорогостоящие авиабилеты. Многие туристы, привыкшие летать в страны ЕС за 20-30 евро, не готовы раскошелиться на отдых «любой ценой». Далеко не все готовы (или могут себе позволить) вывалить по тысяче долларов за одни только авиабилеты, даже с учетом того, что цены на все остальное в этих странах довольно низкие. Тем более, еще не факт, что такой формат отдыха «зайдет» привыкшим к Европе туристам. Также далеко не всем путешественникам в радость ездить в отпуск через турфирмы – многим нравится самим организовывать поездку, в которой они ни от кого не зависят и могут спокойно менять локации.

Чего ждать путешественникам в этом году?

Скорее всего, в плане доступных туристических направлений ситуация этим летом не сильно изменится. Наиболее очевидным вариантом по-прежнему остается Турция. Все просто – шансы того, что страна может внезапно закрыться для туристов, минимальны. Турция пускала иностранцев даже в период действия самых жестких карантинных ограничений внутри страны. Причем в первую очередь они касались местных жителей, тогда как туристы могли свободно гулять, правда, с определенными неудобствами – многие достопримечательности и рестораны не работали (последние возобновили работу в начале марта).

Кроме того, с начала марта для украинских туристов, хоть и определенными условиями в виде двух тестов на коронавирус, после годового перерыва открылась Грузия. До пандемии эта солнечная страна «хачапури и вина» была невероятно популярна среди украинцев благодаря «дружбе народов» и доступным ценам. Однако здесь есть нюанс: за прошедший год Грузия столько раз меняла планы по открытию границ для туристов, что нельзя исключать, что после очередного скачка заболеваемости страна вновь закроется. Вывод: поездки в Грузию лучше планировать максимально в сжатые сроки.

Также, по аналогии с прошлым годом, вполне вероятно, что летом украинцы смогут отдохнуть в балканских странах – Албания, Болгария, Северная Македония, Сербия, Черногория и Хорватия. Даже сейчас эти страны впускают украинцев, хоть и с целым рядом условий.

При этом все вышеперечисленные страны относятся к категории более-менее доступных в плане авиабилетов. Так, в Турцию и Грузию уже сейчас доступно немало конкурентных предложений от целого ряда как украинских, так и иностранных авиакомпаний. В то же время на балканском направлении больше авиарейсов появится ближе к лету. Кроме того, на Балканы можно доехать собственным автотранспортом или наземным пассажирским сообщением.

А вот популярные зимой ОАЭ и Египет летом не очень подойдут для отдыха – в этот период там невероятно жарко, и выдержать такой отдых смогут лишь самые «крепкие орешки». С зимней экзотикой ситуация попроще – на большинстве направлений, от Мальдив до Мексики, в принципе, вполне комфортно отдыхать и летом. Правда, есть нюансы с дороговизной авиаперелетов.

Сейчас мы можем либо сидеть в депрессии дома, сетуя, что жизнь проходит мимо, либо продолжить путешествовать, но только по правилам, которые диктуют обстоятельства

Кроме того, периодически всплывают сообщения о возможности открытия новых направлений для украинцев в 2021 году, среди которых, в частности, Кипр и Греция. Однако здесь не стоит питать особых надежды и строить планы наперед. Опыт Кипра, который сначала обещал открыться для украинцев с 1 марта, а потом внезапно перенес свое решение на неопределенный срок, показал, что с бронированием отдыха в странах, которые еще не начали пускать на свою землю украинских туристов, лучше повременить.

С другой стороны, у туристов постепенно пропал страх неопределенности и возможного срыва поездки. Если летом 2020 года многие не поехали отдыхать за границу из-за того, что страны регулярно меняли правила въезда и даже могли в любой момент закрыться для туристов, то теперь же туристы больше морально готовы к форс-мажорам.

При этом практически все смирились с тем, что для въезда в большинство стран мира необходимо как минимум один раз сдать тест на коронавирус – даже Турция к концу 2020 года «сдалась», хотя до последнего воздерживалась от введения дополнительных условий въезда для иностранцев.

Также вполне реальной выглядит перспектива введения так называемых «паспортов вакцинации», призванных возобновить путешествия, в частности, в страны Евросоюза. В самой Европе по этому поводу до сих пор ведутся ожесточенные дискуссии, хотя перспектива их внедрения уже кажется неизбежной. Вот только когда это произойдет, как все будет работать, сможет ли сдача теста перед поездкой стать альтернативой вакцинации и какие вакцины будут учитываться – пока не ясно.

Как изменился формат путешествий за год пандемии

1. Поездки стало гораздо сложнее планировать заранее. Уже давно укоренилось мнение: чем раньше бронируешь авиабилеты и отели, тем дешевле. Можно было купить за полгода до путешествия билеты по скидке, и спокойно ждать приключения, практически без рисков срыва. Сейчас же, хотя авиакомпании вовсю продают билеты на пока что закрытые для украинцев направления по очень «вкусным» ценам, никто не гарантирует, что через полгода они будут для нас открыты. Более того, никто не гарантирует, что открытые сейчас направления не закроются. Потому нам остается только изменить привычкам и научиться готовить поездки более спонтанно. Благо, оказавшиеся в сложном положении из-за пандемии авиакомпании, не особо повышают цены на авиабилеты, да и скидками регулярно балуют. Кроме того, авиакомпании начали предлагать возможность изменения даты рейса.

Аналогичная ситуация с отелями – сейчас популярные сайты по бронированию жилья предлагают несколько вариантов: дешевле без возмещения стоимости в случае отмены поездки и дороже с возможностью отказаться от номера без штрафных санкций. Советуем вам выбирать второй вариант.

2. Поездки стали дороже. С одной стороны, казалось бы, оказавшиеся в затруднительном положении представители туристического бизнеса будут бороться за любого туриста, а потому не будут слишком заламывать цены. Так оно и было в 2020 году, когда у людей присутствовал страх путешествий в пандемию. Сейчас же, когда на рынке наметились определенные направления, пользующиеся наибольшей популярностью, а люди порядком изголодались по путешествиям, цены могут пойти в гору. Как ни странно, лучше всего это уже заметно в Украине – достаточно взглянуть на цены в местных отелях на топ-сезон или на праздники.

Поездки в новых условиях стало гораздо сложнее планировать заранее, также выросла их стоимость по целому ряду причин

С другой стороны, как мы уже писали выше, большинство привычных бюджетных направлений сейчас недоступны, а потому приходится выбирать из того, что есть. Кроме того, туристам теперь нужно закладывать дополнительные расходы на случай форс-мажоров, а также на ПЦР-тестирование и COVID-страховку.

3. Туристам доступно намного меньше развлечений. Отправляясь на отдых в период пандемии, стоит понимать, что из-за карантина досуг туриста крайне ограничен. А потому если вы привыкли к тусовочному отдыху – с шумными вечеринками, концертами, фестивалями – придется несколько пересмотреть свои предпочтения в сторону неспешных пеших прогулок и активного отдыха на природе. Доступный максимум – посещение музеев, авторские экскурсии и туристический экстрим (и то далеко не везде). Также много где с ограничениями работают заведения питания. При этом в подавляющим большинстве стран действуют карантинные меры, которые также способны доставить туристам определенный дискомфорт. Потому советуем вам перед любой поездкой четко ознакомиться с актуальными правилами пребывания в стране назначения. И помнить: в отличие от Украины, во многих других странах за соблюдением карантинных ограничений пристально следит полиция, а за попытку пройтись по улице без маски, можно схлопотать приличный штраф, не говоря уж о безмасочной поездке в поезде или автобусе.

4. В приоритете более уединенный отдых. Большинство туристов теперь хотят минимизировать контакты с посторонними, а потому все большей популярностью пользуются отдельные апартаменты или домики, где не приходится пересекаться с другими постояльцами (да, не лучший период для любителей знакомств на отдыхе). Но есть и хорошие новости: в попытке оградить себя от толп отдыхающих, туристы порой открывают для себя настоящие «бриллианты» – места, в которые они ни за что б не добрались до пандемии.

5. Главное – не заболеть перед поездкой. Увы, в наши дни все путешествие легко может разрушить тот самый злосчастный коронавирус – вы попросту можете заболеть перед самой поездкой, и тогда возместить средства за отмененные бронирования будет довольно проблематично. Здесь вам простой совет: за две-три недели до поездки постарайтесь минимизировать социальные контакты и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей настолько, насколько это возможно. Все же предстоящие впечатления от путешествия – это достойный аргумент, чтобы немножко поберечь себя.

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Рано или поздно пандемия коронавируса закончится, и мы снова сможем свободно путешествовать туда, куда мы хотим, да не за все деньги мира. Ну а пока мы можем либо сидеть в депрессии дома, сетуя, что жизнь проходит мимо, либо продолжить путешествовать, но только по правилам, которые диктуют обстоятельства.

Марина Григоренко

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