Анализ необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса.

Турецкие власти снова продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Читайте такжеВ Турции с весны начнут ослаблять карантинные ограниченияВ полученной авиакомпаниями телеграмме говорится об обязанности перевозчиков допускать на борт, следующий в Турцию, только тех туристов, у которых есть этот документ.

Правило будет действовать до 26 мая.

Анализ необходимо сдать не ранее, чем за 72 часа до вылета рейса. Детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен. Также он не требуется транзитным пассажирам, которые следуют в третьи государства, передает РИА Новости.

С 30 декабря 2020 года, туристы, прибывающие в Турцию, обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не ранее, чем за 72 часа до вылета. Это требование предварительно планировали отменить 1 марта, однако продлили до конца марта.

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Автор: УНИАН