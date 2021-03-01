Если Грузия уже начала пускать украинских туристов, то Кипр перенес открытие границ на неопределенный срок.

С 1 марта 2021 года популярные среди украинцев Грузия и Кипр должны были частично открывать границы для иностранных туристов, в том числе из Украины.

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Впрочем, если Грузия сдержала обещание, и первые украинские туристы уже ступили на грузинскую землю, то Кипр неожиданно остался закрытым для украинцев.

Открытие границ Грузии для туристов

Так, как пишет "Европейская правда", сначала Грузия планировала открыться лишь для иностранцев, которые уже получили прививку от коронавирус, причем любой вакциной. Это требование создало неприятный парадокс: получалось, что Грузия открывала границы для россиян с их "Спутником", однако оставалась закрытой для большинства украинцев. Чтобы устранить эту несправедливость, для туристов из Украины и еще нескольких стран добавили исключение: въезжать можно при условии двух ПЦР-тестов на коронавирус.

Как рассказывает журналист издания Юрий Панченко, который отправился в Тбилиси первым "открытым для туристов" рейсом, который приземлился в грузинской столице в ночь на понедельник, самолет оказался заполненным почти полностью. Большинство пассажиров - граждане Украины грузинского происхождения, которые в течение последнего года были лишены возможности посетить родственников.

Еще перед посадкой всех пассажиров просили показать результат первого теста на коронавирус, далее было еще несколько проверок. При этом в аэропорту Тбилиси и на улицах города сейчас непривычно пусто, а местная полиция тщательно следит, чтобы все соблюдали меры безопасности.

Правила въезда в Грузию с 1 марта 2021 года

С 1 марта Грузия для пересечения грузинской границы всем гражданам Украины необходимо будет предъявить два ПЦР-теста - один тест сделанный в течение последних 72 часов, второй тест - через три дня пребывания в стране.

26 марта Минздрав Украины переместил Грузию в "зеленую" карантинную зону, а потому по возвращению из этой страны больше не придется идти на самоизоляцию или сдать тест на коронавирус. Однако стоит учесть, что просмотр карантинных зон происходит еженедельно.

Открытие границ Кипра для туристов

В то же время, как пишет "Европейская правда", Республика Кипр не открыла въезд для украинских туристов с 1 марта несмотря на то, что такие планы анонсировались в январе.

В частности, с 1 марта Кипр ввел разделение стран на четыре категории – зеленая, оранжевая, красная и серая. С 1 по 31 марта лица, которые прибудут из стран, отнесенных в зеленую категорию, по прилету будут проходить ПЦР-тесты, стоимость которых будет покрывать Кипр. Для приезжих из оранжевых и красных стран необходимо будет сдать ПЦР-тест не позднее, чем за 72 часа до прибытия, а также после прилета, причем за свой счет (30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса).

Украина на данный момент не входит ни в одну из этих трех категорий и относится к списку серых стран. Въезд для граждан этих стран возможен только в случае получения специального разрешения от кипрских властей, с ПЦР-тестами до и после прилета, а также прохождения обязательного 14-дневного карантина.

Как позже объяснили "Европейской правде" в Консульском отделе посольства Украины в Республике Кипр, власти Кипра отложили решение об открытии границ для туристов из ряда стран, в том числе из Украины, из-за опасений относительно новых штаммов коронавирус.

"По результатам заседания правительства 25 февраля глава Минздрава Константинос Иоанну заявил, что эпидемиологическая ситуация во всех регионах Кипра, кроме города Лимасол, улучшилась, но остается на пограничном уровне и легко может снова ухудшиться. В частности, беспокойство вызывают данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), которые свидетельствуют о том, что новые штаммы вируса вызывают более масштабное заражение", - говорится в комментарии.

Согласно плану правительства Кипра, с 1 марта применяется новая категоризация стран, которая будет пересматриваться каждую пятницу и основываться на ежедневном отчете Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

"Поэтому, о конкретных сроках открытия въезда именно для Украины, или других стран, речь не идет - еженедельно данные будут пересматриваться и публиковаться на официальном сайте", - пояснили в посольстве.

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Автор: Марина Григоренко