Немало туристов неправильно используют верхние багажные полки в салонах самолетов.

Все больше путешественников предпочитают путешествовать с ручной кладью, поскольку провоз зарегистрированного багажа на рейсах бюджетных авиакомпаний обходится слишком дорого. Еще часть пассажиров берет на борт свои ценные вещи, опасаясь потери чемодана на пути в багажный отсек, а другие – забивают багажные полки в салоне самолета товарами из duty free.

Все это приводит к тому, что багажные полки переполняются и команде бортпроводников приходится распихивать сумки по салону, чтобы уместить все вещи пассажиров, или же и вовсе отправить часть чумоданов в багажное отделение.

Одновременно между путешественникам начинаются ожесточенные споры по поводу того, кто имеет больше прав помещать свой багаж на конкретную полку.

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Однако, как утверждают туристические эксперты из Wild Packs, всего этого можно избежать, не совершая одну распространенную ошибку.

"Одной из самых распространенных ошибок, которые совершают люди при посадке в самолет, является неправильное использование верхних багажных полок", – рассказал в комментарии Daily Express представитель Wild Packs Джейми Фрейзер.

Он пояснил, что многие люди игнорируют ограничения по размеру ручной клади или неправильно хранят свои сумки, помещая небольшие личные вещи на верхнюю багажную полку, а не под сиденье.

"Некоторые путешественники также полагают, что имеют исключительные права на полку над своим сиденьем, даже если она уже заполнена", – добавляет эксперт.

Еще одна распространенная ошибка, по словам Фрейзера, это выхватывание сумки из рядов позади вас при выходе из самолета.

"Это может привести к задержкам. Это заставляет других пассажиров останавливаться, пока вы пытаетесь дотянуться до своей сумки, загромождая проход и замедляя весь процесс", – говорит он.

Чтобы этого избежать, Джейми рекомендует подождать, пока проход освободится, если ваша сумка находится дальше в конце салона.

Как сообщал УНИАН, ранее опытная туристка призвала пассажиров забыть об одном типе ручной клади, если не хочется проблем с Ryanair и Wizz Air.

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