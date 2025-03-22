Также специалист рассказал о многих действенных способах, которые помогут заснуть во время путешествия.

Во время путешествий вы точно пытались заснуть в самолете. Однако спать в вертикальном положении без удобного матраса или подушки уже является вызовом. Кроме того, шум в салоне самолета и свет над головой еще больше ухудшит ситуацию, пишет Express.

Поэтому эксперт по сну Мартин Сили поделился своим советом, который поможет решить эту проблему.

Как заснуть в самолете?

Эксперт советует прогуляться в аэропорту перед полетом.

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"Всегда приезжайте в аэропорт заранее, чтобы учесть любые задержки, но короткая прогулка перед посадкой на рейс также поможет вам лучше спать после того, как вы устроитесь на месте. Перед тем, как сесть в самолет, потратьте 30 минут на прогулку по аэропорту - будь то дьюти-фри, зал ожидания или просто быстрый круг вокруг терминала. Исследования показывают, что всего полчаса умеренных физических упражнений могут помочь вам лучше спать, а дальнейшие исследования доказали, что женщины, которые делают больше шагов в течение дня, испытывают более глубокий сон. Так что простая 30-минутная прогулка поможет вашему телу подготовиться к отдыху", - отметил Мартин.

Также специалист рекомендует бронировать места над двигателем для лучшего сна.

"Бронирование места над двигателем на самом деле может привести к лучшему качеству сна. Мягкий, постоянный гул может действовать как своеобразный белый шум, помогая убаюкать вас в спокойной дремоте. Эта концепция похожа на то, как некоторые люди используют дома машины с белым шумом для улучшения качества сна. Дело не только в шуме: вибрации от двигателя также могут помочь создать успокаивающую среду. Кроме того, сиденья над двигателем часто испытывают меньшую турбулентность, что может быть бонусом для тех, кто волнуется во время полетов", - объяснил эксперт.

Кроме того, Мартин советует подготовить все необходимое для сна заранее:

"Возьмите с собой маску для глаз, чтобы заблокировать резкий свет в салоне самолета, и хорошую подушку для путешествий из пенополиуретана для надлежащей поддержки шеи и головы, чтобы не просыпаться с затекшей шеей".

Эксперт также рекомендует избегать использования беспроводных наушников. Несмотря на их меньший размер, они могут помешать вам хорошо выспаться во время полета. В частности Мартин советует использовать наушники с функцией шумоподавления.

"Они с меньшей вероятностью выпадут, пока вы спите, и многие из них предлагают отличные функции шумоподавления, чтобы заблокировать болтовню в салоне самолета. Наушники с функцией шумоподавления особенно эффективны в среде с высоким уровнем фонового шума. Они помогают создать вокруг вас спокойное пространство, позволяющее сосредоточиться на собственном аудио и отвлечься от отвлекающих факторов. Кроме того, с проводными наушниками вам не придется беспокоиться о том, что они разрядятся во время полета", - подчеркнул специалист.

В то же время Мартин советует избегать алкоголя во время полетов:

"Алкоголь может сначала вызвать сонливость, но на самом деле он ухудшает качество вашего сна. Вместо этого лучше пейте воду - она обеспечит вас влагой и поможет предотвратить раздражающее царапанье в горле, которое многие из нас испытывают из-за сухого воздуха в самолете".

Также эксперт посоветовал выбирать одежду свободного края для полетов.

"Она обеспечивает лучшую циркуляцию крови и дает вам свободу выбора удобного положения в тесных креслах самолета. Ношение удобной одежды имеет важное значение для уменьшения дискомфорта и улучшения качества сна. Тесная одежда может ограничивать движения и вызывать болевые точки, которые могут разбудить вас во время полета. Одеваясь удобно, вы даете своему телу лучший шанс расслабиться и хорошо выспаться", - подытожил он.

Другие советы туристам

Ранее туристов призвали не повторять ошибку, которая может привести к задержке авиарейса. По словам экспертов, речь идет о неправильном использовании верхних багажных полок.

Также эксперт по отелям предостерег туристов от распространенной ошибки с ключами. Он отметил, что многие люди просто не знают об ошибке, из-за которой карты-ключи от гостиничных номеров деактивируются.

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