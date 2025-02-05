В первую очередь рекомендации касаются еды и напитков.

Хотя у большинства бюджетных авиакомпании довольно строгие требования к ручной клади, есть вещи, без которых пассажирам не стоит подниматься на борт самолета.

В разговоре с eShores опытные стюардессы и другие члены экипажей рассказали, что пассажирам необходимо обязательно взять с собой в самолет.

Так, живущая в Канаде блогерша из Словакии Камила Якубякова, в прошлом работавшая бортпроводницей в одной из крупнейших авиакомпаний мира, посоветовала туристам всегда брать на борт бутылированную воду. Да, скорее всего, вам не позволят пронести через сканеры безопасность купленную подешевле воду из супермаркета, но ее всегда можно купить в кафе или магазинах duty free уже после прохождения проверки на безопасность, или же набрать в специальных фонтанчиках с питьевой воды, если таковые доступны в аэропорту вашего вылета.

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"Бутилированная вода была бы моим первым выбором, так как резервуары для воды (в самолетах – ред.) нечасто моются из-за нехватки времени. При этом за три года моей летной карьеры я выпила бесчисленное количество чашек чая и кофе на борту, когда мне нужно было получить заряд кофеина, чтобы не спать во время ночных перелетов, и у меня никогда не было никаких проблем. Хотя вода в самолете определенно не самого лучшего качества, она должна соответствовать стандартам гигиены и санитарии", – поясняет Камила.

Также она рекомендует пассажирам брать в самолет свой перекус, поскольку большая часть еды в самолете намеренно пересолена – и на то есть веская причина.

"Из-за разницы в давлении воздуха и сухости воздуха в самолете наше обоняние снижается примерно на 20%, как и чувствительность наших вкусовых рецепторов, из-за чего еда становится пресной. Поэтому еда в самолете часто пересолена. По этой причине я предпочитаю брать с собой свою закуски, когда летаю", – поделилась опытом Камила.

В свою очередь, Лиза Уилкс, которая проработала бортпроводницей 15 лет, посоветовала туристам всегда брать с собой на борт теплую верхнюю одежду, даже если вы летите в теплые края.

"Всегда берите с собой свитер! Даже когда на улице невыносимая жара, в самолете может быть холодно. Я всегда кладу свитер в рюкзак, даже в самые жаркие месяцы года", – говорит она.

Тем временем, опытный пилот Патрик Смит советует туристам брать на борт антибактериальный гель, ведь качество уборки самолета может различаться в зависимости от местоположения.

"В салонах делают хотя бы поверхностную уборку после каждого полета. Более тщательная уборка проводится, когда самолет находится в длительной стоянке. Качество уборки может различаться от остановки к остановке. В моей авиакомпании я заметил, что наши самолеты более опрятные, когда уборка проводится в Европе или Азии, по сравнению с внутренними остановками в США", – пояснил он.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт по коктейлям и по барменству в DrinksWorld Полин Мартин Родригес раскритиковала популярный TikTok-тренд, показывающий, как люди готовят свой собственный эспрессо-мартини в самолете. По ее словам, это может принести людям больше вреда, чем пользы.

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