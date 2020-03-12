Как добраться в аэропорты Киева: советы путешественникам

Какими способами можно добраться до "Жулян" и "Борисполя", и сколько это будет стоить - разбирался УНИАН.

В столице Украины на сегодня постоянно функционируют сразу два аэропорта: международный - "Борисполь" (расположен за пределами города) и аэропорт "Киев" имени Сикорского, который многие называют "Жулянами" - по месту расположения. Несмотря на то, что в официальном названии слово "международный" используют по отношению к "Борисполю", оба аэропорта выполняют рейсы как по Украине, так и за ее пределы.

Каким образом киевляне, гости украинской столицы из других городов и стран, могут добраться до этих аэропортов из центра города или главного железнодорожного вокзала - читайте ниже.

Как добраться до аэропорта "Борисполь"

Главные воздушные ворота столицы располагаются почти в трех десятках километров от Киева и в шести километрах от города Борисполя. Добраться туда можно несколькими способами.

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Одним из самых быстрых будет ж/д транспорт. В "Борисполь" до станции, расположенной прямо возле аэропорта, ходит экспресс-поезд Kyiv Boryspil Express. Отправляется он с 14-го пути вокзала "Киев-Пассажирский", делая остановку на станции "Дарница" (левобережная часть Киева). Менее чем за 40 минут он прибывает на конечную станцию. В будущем "Укрзализныця" обещает оборудовать остановку на "Выдубичах" - возле одноименного автовокзала и станции метро.

Стоимость проезда составляет 80 гривень, а интервал движения - от 50 минут в час-пик до двух часов в ночное время. Точный график движения экспресса доступен на сайте аэропорта.

Несколько дороже будет стоить автобус до "Борисполя" - так называемый SkyBus. Стоимость проезда в нем составляет 100 гривень, а отправляется он с Южного вокзала (обратная сторона вокзала "Киев-Пассажирский"). Время в пути на этом виде транспорта напрямую зависит от ситуации на дорогах Киева. В случае пробок либо других непредвиденных ситуаций дорога может занять даже несколько часов.

Наиболее финансово затратный способ добраться в/из аэропорта - такси. С ж/д вокзала в среднем это будет стоить до 400 гривень (в зависимости от времени суток, погоды и ситуации на дорогах). До полутысячи гривень обойдется путь от станции метро "Академгородок", а от Дарницкого вокзала дорога будет стоить порядка 250 гривень.

Как доехать в аэропорт имени Сикорского ("Жуляны")

Добраться во второй киевский аэропорт - имени Сикорского - получится быстрее, чем в "Борисполь". Это связано с тем, что терминал расположен фактически на территории города в микрорайоне Жуляны. Это всего в восьми километрах от центра столицы. Аэропорт имени Сикорского является вторым крупным аэропортом не только Киева, но и всей Украины.

Чтобы доехать туда, можно воспользовавшись как общественным транспортом, в том числе муниципальным, так и услугами частных перевозчиков.

В "Жуляны" даже ходят троллейбусы - сразу два маршрута. 9-й идет от станции метро "Площадь Льва Толстого", с заездом на ж/д вокзал. А 22-й - от "Дорогожичей", проезжая мимо "Шулявской". В период с 23:00 до 05:30 в этот аэропорт ходит ночной троллейбус - маршрут №92Н (Аэропорт "Киев" - Ж/д вокзал - Площадь Свободы).

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78-й автобус также доставит вас в "Жуляны", его маршрут - улица Смелянская - станция метро "Васильковская".

Кроме того, во второй аэропорт украинской столицы доезжает ряд маршрутных такси.

Стоимость проезда в такси для пассажиров аэропорта имени Сикорского в среднем составит:

от аэропорта "Борисполь" - 350 гривень;

от Майдана Независимости - 120-130 гривень;

от ж/д вокзала - 70-80 гривень;

от станции метро "Академгородок" - 125 гривень.

Видео: "Укрзализныця" запустила экспресс в аэропорт "Борисполь"