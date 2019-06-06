Волшебная долина Вахау: земля роскошного австрийского барокко, белого вина и веселых монахов

Для массового туриста Австрия – это в первую очередь богемная столица Вена, роскошный Зальцбург, переполненный туристами живописный Халльштатт и еще пара-тройка горнолыжных курортов. Однако в этой небольшой горной стране еще немало достойных внимания мест. И учитывая скромные размеры Австрии, даже за 10 дней вполне реально охватить чуть ли не всю ее территорию. Тем более, что здесь так удобно путешествовать на поезде. Главное только грамотно подходить к планированию маршрута, тогда это будет менее накладно для бюджета. Как это сделать – читайте в нашем большом материале.

Живописная долина Вахау в Нижней Австрии

Восхитительная заповедная зона долина Вахау (Die Wachau), полностью включенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, тянется приблизительно на 30 километров вдоль Дуная на отрезке от Мелька до Кремса. На всем этом участке раскиданы многочисленные памятники истории и архитектуры, уютные городки, маленькие деревушки, виноградники и руины старых крепостей на возвышенностях. И все это в окружении потрясающей природы. Именно благодаря такой концентрации чудес на столь скромной территории Вахау и удостоилась всемирного признания.

Как можно догадаться, регион живет в первую очередь за счет виноделия и выращивания плодовых деревьев, для чего здесь сформировались отличные климатические условия. Еще одна важная статья доходов – туризм.

Формально долина Вахау начинается в городе Мельк (Melk), однако если ехать из Вены, лучше начинать маршрут из Кремса(полное название Кремс-ан-дер-Донау, или же Krems an der Donau) и дальше двигаться вдоль Дуная. В таком случае первая точка на маршруте будет находиться приблизительно в 70 километрах от столицы, которые можно преодолеть на поезде за час с небольшим. На машине будет еще быстрее, но стоит учесть, что на маршруте попадаются платные дороги.

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Основными точками на маршруте, помимо Кремса и Мелька, являются городок Дюрнштайн (Dürnstein) и две небольшие коммуны Шпиц (Spitz) и Вайсенкирхен-ин-дер-Вахау (Weißenkirchen in der Wachau). Также, при наличии времени, очень рекомендую заглянуть в коммуну Фюрт (Furth bei Göttweig). Но обо всем по порядку.

Атмосфера в этих городках такая расслабляющая, что спешка здесь ни к чему. Лучше выделить каждому пункту хотя бы по одному дню. Это если вы приехали отдохнуть, неспешно прогуляться по улочкам, все хорошо рассмотреть, отдохнуть на природе и, конечно же, вдоволь надегустироваться местного вина. Однако и за один день можно галопом посмотреть два-три города, если пораньше выехать, а погода позволяет гулять допоздна.

Я же останавливалась в Сенкт-Пельтене (Sankt Pölten) – столице земли Нижняя Австрия, от которого до Кремса всего-то 30 километров, или же полчаса на поезде. В городе я была аж четыре дня, так как приехала сюда на местный музыкальный фестиваль FM4 Frequency Festival (с потрясающим уровнем организации, стоит отметить – не верите, почитайте вот здесь). Поскольку основные выступления начинались после 16 часов, да и при жаре +35 на открытой площадке раньше делать было нечего, первую половину дня я решила потратить на разъезды по окрестностям. Безусловно, для фестивальщика это было то еще испытание. Ведь вместо того, чтобы хорошенько отсыпаться, я в 6-7 утра просыпалась, чтобы отправиться на экскурсию. Но оно того стоило, поверьте!

Долина Вахау – это живописные зеленые холмы по оба берега Дуная, с которых то и дело «выглядывают» руины старинных замков и уютные деревушки. Туристы здесь есть, но в разумных количествах. Разумеется, на популярных туристических локациях, как, например, аббатство в Мельке, людей больше. Но в целом прогуливаться по городам можно свободно, не наталкиваясь постоянно на других людей.

К слову, если хотите полюбоваться на местные красоты с воды – по долине Вахау предлагают несколько круизных маршрутов.

Интересный факт: официальный земельный флаг в Нижней Австрии идентичен государственному флагу Украины. А потому не удивляйтесь, если увидите «украинский» флаг на здешних госучреждениях.

Уютный студенческий городок Кремс-на-Дунае

В Кремс я выбралась с утра пораньше – и уже в половину восьмого была на месте. Городок сходу показался мне очень уютным и безлюдным (возможно, потому что это было воскресенье). Купить кофе в такую рань было абсолютно негде, однако после восьми утра я нашла неплохую (но, главное, работающую) кофейню с модной здоровой выпечкой на главной пешеходной улице Ландштрассе (Obere/Untere Landstraße). Надеяться на работающий супермаркет в Австрии воскресным утром все же не стоит.

От железнодорожного вокзала (он же автовокзал) до центра Кремса идти всего 500 метров. Именно здесь находятся главные достопримечательности и городские учреждения, музеи, опрятные улочки со старинными домами, магазины (в том числе немало винных), кофейни и многое другое, куда туристы бегут в первую очередь, чтобы познакомиться с городом.

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Кажется, каждый домик здесь имеет свою давнюю историю, и все они очень ухоженные. Меня всегда поражало, как в Австрии или Германии бережно относятся к историческим зданиям, даже если это обычный жилой дом. По сути, много где на Западной Украине немало похожих по архитектуре домов, но они порой стоят совсем заброшенные.

Но вернемся в Кремс. Особо интересны здесь так называемые Sgraffito-Häuser. Сграффито – это особая техника росписи, при которой рисунок «выцарапывается» на втором слое краски, и получаются как бы огромные гравюры на стенах, порой отображающие целые сюжеты. Подобные домики в Кремсе разбросаны по всей старой части города – конкретные адреса называть не буду, лучше исследуйте город сами.

Из основных достопримечательностей Кремса – символ города ворота Штайнер-Тор (Steiner Tor), созданные в 15 веке. Это единственные сохранившиеся до наших дней средневековые ворота города. Ворота являются своеобразным выходом из внутреннего города Кремса (Innerstadt), дальше от которых можно пройти в сторону Дунайского университета – одного из крупнейших высших учебных заведений Австрии.

На пути из центра до ворот можно встретить немало уютных кофеен, в летнее время особенно красиво оформленных цветами и даже ягодами.

Есть в городе несколько по-австрийски богато оформленных церквей, с позолотой и лепниной внутри. В первую очередь, это Приходская церковь Санкт-Файт (Stadtpfarrkirche St. Veit), находящаяся чуть позади от Ландштрассе.

Внимания заслуживает и Piaristenkirche, она же Kremser Frauenbergkirche, расположенная на холме за Санкт-Файт. Отсюда открывается потрясающий вид на город.

Также, если время позволяет, стоит пройтись до Церкви святого Николая (Pfarkirche St.Nikolaus), тем более, что улочки по всему Кремсу располагают к пешим прогулкам.

От центра сюда идти не более 2,5 километров, а по пути можно натолкнуться на местный Музей карикатуры (Karikaturmuseum). Я в него зайти не успела, но говорят, что музей довольно интересный, хотя и специфический.

От церкви можно спуститься к Дунаю – прогуляться вдоль набережной или же сесть на кораблик, который повезет вас по долине Вахау.

А еще в Кремсе очень много магазинов с легальной марихуаной на квадратный метр. Все же студенческий городок.

Дружелюбное аббатство Геттвейг в Фюрте

Всего в 5 километрах от Кремса находится еще одна интересная достопримечательность Австрии - монастырь Геттвейг (Stift Göttweig). Это действующее аббатство монахов-бенедиктинцев, основанное на живописном холме над Дунаем в далеком 1083 году. В начале 18 века монастырь сгорел и на его месте построили пышный барочный комплекс, в наши дни вместе с Вахау включенный в список наследия ЮНЕСКО.

Поскольку аббатство действующее (здесь служат около 45 монахов), туристов пускают не во все части. С другой стороны, там нет строгих указаний по поводу внешнего вида посетителей, к туристам в походной одежде относятся с пониманием, однако все же в знак уважения не стоит одеваться слишком откровенно.

Сейчас для гостей открыты главная церковь, барочный дворец-музей и ресторан. В церковь, которая особенно гордится своим органом, доступ бесплатный, а вот за вход во дворец нужно заплатить порядка 8-9 евро. Стоит отметить, что интерьеры там шикарные – лепнина, росписи на стенах, картины известных художников, гобелены, старинная мебель и посуда. Особенно мне понравился «птичий» зал.

В залах музея собрана одна из самых больших в Австрии коллекции исторических ценностей – книги, рукописи, манускрипты, религиозные документы, монеты, гравюры и многое другое. Также аббатство славится своей огромной библиотекой (правда, так просто в нее никого не пускают).

А еще местные монахи, помимо общения с Богом, с давних времен активно занимаются одним очень полезным делом - виноделием. Купить их вино можно в магазинчике на территории аббатства или же выпить на террасе монастырского ресторана с видом на Вахау. А пейзажи отсюда открываются просто невероятные!

Также очень рекомендую прикупить в качестве сувенира шоколад с начинкой Рислинг (да-да, вы не ошиблись, с винной начинкой). Очень вкусно и определенно стоит потраченных на него 3 евро.

Вообще, у меня сложилось впечатление, что монахи-бенедиктинцы вполне демократичные и веселые. Они кажутся какими-то особенно дружелюбными и располагают к себе даже тех, кто не является религиозным человеком.

К слову, одним из своих основных назначений монахи аббатства Геттвейг определяют Naturschutz, т.е. охрану природы – путем просвещения населения и проведения исследований на прилегающих землях.

Чтобы попасть в аббатство Геттвейг, нужно доехать на поезде до небольшой коммуны Фюрт. Сразу предупрежу, городок очень маленький и тихий. Даже поезда здесь останавливаются по требованию, хотя и проходят мимо стабильно раз в полчаса-час. Сразу за «вокзалом» (т.е. будочкой на подобие автобусной остановки) есть дорога на холм, по которой можно дойти пешком до аббатства. На дорогу уйдет примерно полчаса, вам понадобиться удобная обувь и вода (по приезду в Фюрт купить ее негде). Также подъехать можно на машине, возле аббатства обустроена большая парковка.

На поездку в Геттвейг советую выделить хотя бы полдня – учитывая время на дорогу, экскурсию по музею и обед в ресторане, а также прогулки по окрестностям и отдых на природе.

Городок виноделов Вайсенкирхен

Лично мне в долине Вахау больше всего приглянулся небольшой городок Вайсенкирхен с населением менее 1,5 тысячи жителей (большинство из которых, кажется, заняты виноделием). Коммуна и правда славится вином - вокруг него сплошные виноградники белых сортов винограда, преимущественно Рислинг (Riesling) и Грюнер Вельтлинер (Grüner Veltliner). На многих дверях домов в Вайсенкирхене можно увидеть информацию о товаре хозяев и своеобразный «знак качества Вахау».

Из достопримечательностей в городке стоит выделить разве что пару церквей – в первую очередь, католическую церковь Maria Himmelfahrt на «основном» берегу города, куда раз в час прибывает автобус – именно на нем сюда лучше всего ехать из Кремса или Мелька. Со склонов этой церкви открываются живописные виды на Дунай и Вахау, здесь же можно прогуляться вдоль чудесных виноградников или же отдохнуть на лавочках среди зелени.

Еще одна заслуживающая внимания церковь – старинная Wehrkirche zum heiligen Michael, начало истории которой относят к 800 году! Современное здание церкви, которое в Средневековье приобрело готический вид, больше напоминает замок и находится в 3,5 километрах по прямой от центра Вайсенкирхена.

В городке находится очень удобный и довольно популярный пляж. Вода здесь чистая, но довольно прохладная даже в самые жаркие дни. Тем не менее, люди купаются.

Я была там в выходные, когда сюда съехались много людей, в том числе с соседних городов и стран. Но места там достаточно, потому отдохнуть будет где – хоть на песочном пляже, хоть на галечном чуть подальше.

Также в Вайсенкирхене есть баркасная переправа на другой берег Дуная, транспортирующая и легковые автомобили. Очень удобно, ведь от Кремса до Мелька на отрезке примерно 35 километров мостов через Дунай нет.

Кстати, название Вайсенкирхен переводится примерно как Белые церкви. И я, как человек, проживший немало своих школьных лет в городе Белая Церковь под Киевом, не смогла не пошутить: вот она, Белая Церковь здорового человека.

Для меня лично Вайсенкирхен оказался тем местом в долине Вахау, где мне захотелось остановиться на несколько дней. Да, здесь мало достопримечательностей и практически нет развлечений. Но зато есть невероятная расслабляющая атмосфера. Бродишь по опрятным улочкам, заглядываешь в кафешки передохнуть за бокалом молодого вина, а если погода позволяет – отправляешься искупнуться в Дунае. И запасаешься чемоданом для винных сувениров.

Единственное, здесь не так уж много вариантов размещения, а цены – еще те. На летние месяцы обычно доступно не более 10 вариантов размещения в самом Вайсенкирхене и еще немного в соседних городках, а цены – стартуют от 80-100 евро за ночь за номер для 1-2 человек. Тем не менее, если бы я искала, куда поехать в романтическое путешествие, я бы, вероятно, выбрала именно это место, и мне было бы не жалко на это потратиться. Один раз живем!

Мельк – «западные ворота» в долину Вахау

Открывает долину Вахау с западной части старинный город Мельк – довольно небольшой, но уютный. Летописная история города началась в далеком 831 году, когда здесь была построена крепость-резиденция одного из древних правителей. Ближе к концу 11 века крепость передали монахам-бенедиктинцам, которые основали здесь одноименное аббатство (Stift Melk) со школой и библиотекой, действующее до сих пор и являющееся главной достопримечательностью Мелька.

Интересный факт: здешняя монастырская гимназия - одна из старейших школ Австрии.

Нынешний барочный ансамбль в Мельке создавался в первой половине 18 века и считается лучшим во всей Австрии. Монастырский комплекс просто поражает своими масштабами – помимо множества архитектурных сооружений, здесь есть еще большой парк и сад.

По территории аббатства гулять можно бесплатно, а вот вход в помещения платный – порядка 12-13 евро для взрослых, но оно того стоит. Если вы хотите окунуться в помпезное австрийское барокко во всей его красе – вам именно сюда, а совсем не в Вену. Увидеть эти интерьеры стоит своими глазами, тем более, что фотографировать там практически нигде внутри нельзя.

Туристы также могут попасть в монастырскую церковь, известную своим роскошным убранством – в том числе с использованием золота, редчайшего мрамора и изысканной лепнины.

Также по билету пускают в музей, расположенный в бывших императорских покоях, где выставлены многие бесценные для страны экспонаты. Впрочем, если вас не так интересует история – пройтись по залам все равно стоит, хотя бы чтобы полюбоваться пышным убранством.

А еще с террас и балконов аббатства открываются потрясающие виды на Вахау и весь Мельк.

За основным комплексом расположился уютный парк и сад, где можно укрыться под деревьями в жаркие дни. Здесь же находится монастырский ресторан с шикарной росписью внутри на экзотическую тематику.

В аббатстве в Мельке меня поразило, как по всей его территории с классическим религиозным комплексом мирно сосуществует современное искусство. В самом дворце, например, даже неоновая подсветка есть, а также современная выставка с экспозицией на тему всеобщей толерантности и равенства. Кроме того, на территории аббатства проходит немало концертов и других мероприятий.

На территории парка вокруг аббатства также немало интересных современных скульптур. Особенно мне понравились вороны в разных ипостасях.

От Вены до Мелька ехать около 85 километров, а из Сенкт-Пельтена – всего 25 километров. Дорогу от вокзала до аббатства вы найдете очень легко – роскошный желтый барочный комплекс видно, пожалуй, с любой точки города. А по пути вы как раз пройдете через все основные городские достопримечательности.

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Городки долины Вахау подкупили меня в первую очередь своей атмосферой – такой умиротворенной, неспешной и дружелюбной. Кажется, будто время замирает и все проблемы больше не могут тебя достать. Да и разве может быть иначе в краю моего любимого сорта вина? Мне определенно хочется вернуться сюда когда-либо еще. Тем более, что я не успела в первый раз заехать в города Шпиц и Дюрнштайн. А там есть, что посмотреть.

Увлекательных вам путешествий. И желаю вам открывать в новых странах для себя такие же места, каким для меня стало Вахау в Австрии.

Марина Григоренко