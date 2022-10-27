Также новинка получила поддержку быстрой зарядки мощностью 210 Вт – это рекорд на данный момент.

Состоялась официальная презентация линейки смартфонов Redmi Note 12, которые еще до официальной премьеры стали хитом на китайском рынке.

Всего показали четыре модели: Redmi Note 12 5G, Note 12 Pro, Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Discovery Edition. В этой новости остановимся на последней модели, которая оказалась очень и очень интересной

Redmi Note 12 Discovery Edition в дополнении к основной камере с разрешением 200 Мп получила поддержку быстрой зарядки мощностью 210 Вт – это рекорд на данный момент. Производитель говорит, что благодаря ей 100% заряда можно получить всего за девять минут. Соответствующий зарядный блок входит в комплект поставки.

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В придачу это первый смартфон на рынке на базе топового процессора Dimensity 1080 от MediaTek. Экран здесь характеризуется 6,67-дюймовой AMOLED-панелью с кадровой частотой 120 Гц. Чисто в плане дизайна новинка мало чем отличается от предыдущего поколения.

Продажи серии Redmi Note 12 в Китае стартуют уже 31 октября, позже – в других странах. Модель Discovery Edition оценили в 2399 юаней (~12 500 грн). К слову, базовая модель с 48 Мп-камерой и быстрой зарядкой на 33 Вт будет стоить 1199 юаней (~6000 грн).

Также до конца года ожидается выход Xiaomi 13

Новинки станут одними из первых телефонов на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 2, а выйдут они из коробки с MIUI 14 на базе Android 13.

Прошлое поколение Xiaomi 12 было представлено в декабре 2021 года. У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология зарядки, а также оболочка MIUI 13.

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