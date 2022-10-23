И это при том, что пока нет официальных подробностей о характеристиках, дизайне и стоимости аппаратов.

Поклонники Xiaomi уже многие месяца ждут анонс долгожданной линейки Redmi Note 12. Официальная премьера, как ожидается, состоится только 27 октября, но смартфоны уже успели стать хитом на китайском рынке.

Как пишут местные СМИ, за несколько дней после открытия заявок на предзаказ уже оформлено более 320 тысяч заказов на покупку новых смартфонов. И это при том, что пока нет официальных подробностей о характеристиках, дизайне и стоимости аппаратов.

В линейку Redmi Note 12 войдут три модели: обычная, Pro и Pro Plus. Ожидается, что именно последняя по-настоящему "взорвёт" рынок, так как смартфон в дополнение к новейшему чипсету MediaTek Dimensity 1080 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 210 Вт (рекорд на данный момент) и основную камеру с разрешением 200 Мп. И все это, как ожидается, за приемлемые деньги.

Видео дня

Redmi Note 12 и Redmi Note 12 Pro в этом плане будут попроще – смартфоны получат поддержку быстрой зарядки на 67 Вт и 120 Вт соответственно. Предполагается, что стандартная модель будет стоить в пределах $100–150 долларов, а "прошка" – не дороже $300.

Самые главная новинка Xiaomi, ожидаемая до конца года, это Xiaomi 13

Позже в этом году также ожидается премьера новой флагманской серии Xiaomi 13. Новинки станут одними из первых телефонов на рынке на базе Snapdragon 8 Gen 2, а выйдут они из коробки с MIUI 14 на базе Android 13.

Прошлое поколение Xiaomi 12 было представлено в конце декабря прошлого года. У всех смартфонов дисплеи с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, быстрая память и технология зарядки, а также оболочка MIUI 13.

Вас также могут заинтересовать новости: