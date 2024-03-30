"Турбо" окажется мощным аппаратом и получит супербыструю зарядку. Анонс ожидается в апреле.

Производитель Xiaomi готовится к скорому выпуску смартфона Redmi Note 13 Turbo. Это будет середняк, который по спецификациям обойдет некоторые бюджетные флагманы. Инсайдеры рассказали, чем будет примечателен этот девайс.

Смартфон будет в своем роде уникален – он получит чипсет Snapdragon 8s Gen 3, который представили совсем недавно. Это мобильная платформа, которая по спецификациям очень похожа на топовый чип Snapdragon 8 Gen 2. То есть нас ждет очень производительный аппарат, пишет GSMArena.

Еще аппарат сможет похвастаться очень быстрой как для своего ценового класса проводной зарядкой мощностью 90 Вт. Благодаря ей полная зарядка займет около получаса.

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Остальные характеристики устройства будут пересекаться со спецификациями Redmi Note 13, который представили в январе 2024 года. Смартфон будет иметь 6,67-дюймовый экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, от 12 Гбайт ОЗУ и тройную камеру с основным объективом разрешением 50 Мп.

Релиз Redmi Note 13 Turbo состоится в апреле, а на глобальном рынке новинка выйдет как POCO F6. Стоить она, как ожидается, будет в районе 300 долларов.

Ранее в этом месяце Xiaomi вывела на рынок новый бюджетный смартфон от "народного" бренда Poco. Модель Poco C61 получила быстрый экран, двойную камеру, и большой объем памяти. При этом ее стоимость не превышает $100.

Как уже рассказывал УНИАН, в будущем смартфоны Xiaomi будут стоить дороже, чем сейчас. Средняя стоимость смартфона китайского производителя уже выросла на 19% за 2023 год, и компания будет придерживаться выбранной стратегии.

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