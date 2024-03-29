Дело в том, что производитель электроники решил взяться за выпуск электрокаров.

Китайский производитель электроники Xiaomi выходит на рынок электромобилей с новой моделью Speed Ultra 7 (SU7).

Хотя автомобилями эта фирма ранее не занималась, там рассчитывают на не дюжий интерес к ее авто со стороны нынешних клиентов, особенно потому, что SU7 будет оснащена той же операционной системой, что и другая продукция Xiaomi, пишет Би-би-си.

Цена нового автомобиля базовой комплектации будет составлять около $29 тыс. Покупателям предложат 9 цветов кузова и специальные опции, такие как симулятор звучания спорткара, караоке и встроенный холодильник. Потенциально производитель сможет выпускать до 200 тыс. машин в год.

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В ближайшие 10 лет Xiaomi намерена инвестировать в производство электромобилей $10 млрд.

На презентации SU7 основатель и гендиректор компании Лэй Цзюнь заявил, что поставил на карту свою репутацию, бросив вызов крупнейшему китайскому производителю электромобилей - BYD, а также владельцу Tesla Илону Маску. По словам Лэя, SU7 можно сравнивать с Model 3.

Рынок электромобилей

Китай является крупнейшим мировым рынком электрокаров. В стране зарегистрировано 219 производителей электромобилей, но только 20 из них смогли получить доли в один или более процентов местного авторынка.

Лидером производства электромобилей и главным конкурентом Tesla является китайская BYD, которой принадлежит почти 33% рынка.

Что выпускает Xiaomi

Эта фирма производит мобильные телефоны, ноутбуки и другие электронные устройства и занимает третье место в мире по продаже смартфонов.

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