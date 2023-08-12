Украинцы, которые пользуются смартфонами Xiaomi с китайской прошивкой, например, купленными на AliExpress, тоже могут столкнуться с этой проблемой.

Встроенный фирменный антивирус Xiaomi начал запрещать установку мессенджера Telegram на устройства с системой MIUI, определяя приложение "опасным".

Как сообщает Bleeping Computer, это происходит в рамках новой функции безопасности MIUI, которую внедрили в оболочку еще в 2022 году. Ее задача – помечать и блокировать запуск вредоносных приложений на устройствах производителя.

Однако среди пользователей функция подверглась критике, поскольку у компании появился потенциальный инструмент для цензуры нежелательных приложений. И вот теперь это происходит с Telegram.

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Предполагается, что запрет на установку может быть связан со стремлением властей КНР ограничить доступ к иностранным приложениям для обмена сообщений и ужесточить контроль над цифровым пространством. На протяжении многих лет мишенями властей также становились популярные соцсети, такие, как Facebook, Twitter и YouTube, а китайские альтернативы приобретали все большее распространение.

Несмотря на то, что блокировка не коснется смартфонов с MIUI во всем мире, пока не ясно, как это отразится на смартфонах с китайской прошивкой. Есть вероятность, что украинцы, которые пользуются версиями смартфонов Xiaomi для Китая (например, купленными на AliExpress), со временем тоже могут столкнуться с блокировкой Telegram.

Между тем, мы уже ждем, когда Xiaomi покажет ОС MIUI 15. На родном рынке ее представят вместе с новыми флагманами Xiaomi 14, а до нас она доберется в начале 2024 года.

Напомним, главными фишками MIUI 15 на базе Android 14 должны оказаться обновленный интерфейс в стиле Material You, динамические темы, режим предварительного просмотра, поддержка нового режима фотографирования Ultra HDR, а также дополнительные настройки конфиденциальности. Ранее стал известен список смартфонов, которые точно останутся без новой ОС.

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