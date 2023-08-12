Речь идет о возможности публиковать истории – кружочки в верхней части интерфейса мессенджера.

В бета-версии Telegram для Android появилось обновление в работе "Историй". С грядущим апдейтом выкладывать публикации смогут все пользователи, вне зависимости от наличия подписки Premium.

Однако подписчики Telegram Premium получат больше функций. К примеру, они могут смотреть чужие сторис анонимно и сохранять их в память устройства. Кликабельные ссылки и форматирование текста – тоже только для подписчиков.

С подпиской Premium:

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до 100 историй в сутки, 70 историй в неделю, 300 – в месяц;

возможность просматривать чужие публикации анонимно;

срок жизни "сторис" на выбор: 6, 12, 24 или 48 часов;

описания могут состоять из 2048 символов;

возможность оставлять гиперссылки и редактировать текст;

Без подписки:

три "сторис" в день, семь в неделю или 30 в месяц;

срок жизни "сторис" – только 24 часа;

длина описания – 200 символов.

оставлять гиперссылки и форматировать текст нельзя.

Напомним, возможность публиковать "Истории" в Telegram появились 20 июля. Сейчас их публиковать могут только подписчики Premium. Ожидается, что общедоступны они станут до конца этого месяца.

Помимо возможности публиковать сторис, премиум-подписчики получают специальный бейдж в виде звезды рядом с именем, дополнительные стикеры и реакции, возможность расшифровки аудио- и видеосообшение в текст и многое другое. Стоимость Telegram Premium для украинских пользователей составляет $2,49 в месяц.

Ранее УНИАН рассказывал, как перенести переписку из других мессенджеров в Telegram. В 2023 году для этого нужно сделать буквально пару кликов и свайпов.

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