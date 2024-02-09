Смартфон должны официально представить в конце февраля.

В конце октября дебютировали флагманские Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, ставшие наиболее навороченными гаджетами китайского бренда. Однако техногигант уже готовит премьеру нового представителя линейки под названием Ultra, который будет конкурировать с Samsung S24 Ultra и iPhone 16 Pro.

Смартфон должны официально представить на выставке MWC 2024, которая пройдет в конце февраля. А инсайдеры уже опубликовали практически все характеристики будущего флагманского смартфона и даже показали дизайн.

Характеристики Xiaomi 14 Ultra:

Дисплей: 6,73", AMOLED LTPO, QHD+, частота обновления 120 Гц Видео дня

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Камеры: 50 Мп (основная), 50 Мп (широкоугольная), 50 Мп (телеобъектив), 50 Мп (телеобъектив); 32 Мп (селфи)

Аккумулятор: 5300 мАч, проводная зарядка мощностью 90 Вт

Дополнительно: водозащита IP68, ИИ-функции, накопитель на 1 ТБ и операционная система HyperOS на основе Android 14.

Xiaomi 14 Ultra должен получиться крайне уникальным камерофоном. Помимо двух телеобъективов, компания установит подэкранную фронтальную камеру. Точнее, у смартфона будет две версии: с обычным селфи-сенсором и "невидимым". А еще будет использоваться оптика от Leica.

Выглядеть Xiaomi 14 Ultra должен так:

Ожидается, что Xiaomi 14 Ultra дебютирует вместе с глобальными версиями Xiaomi 14. Также в ходе выставки будет представлен планшет Xiaomi Pad 7.

Отметим, что предшественника Xiaomi 13 Ultra анонсировали в апреле 2023. На фоне конкурентов он выделяется "горбатым" корпусом с покрытием из экокожи и набором камер. Также на момент выхода флагман мог похвастаться самым ярким экраном на рынке.

Xiaomi начала 2024 год, представив свой самый дешевый смартфон и доступный монитор для геймеров на 34 дюйма. А еще в ассортименте компании появился самый дешевый роутер с поддержкой Wi-Fi 7.

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