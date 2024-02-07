А еще он получил премиальный дизайн с круглым блоком камер на тыльной крышке в стиле Xiaomi 13 Ultra.

Компания Xiaomi официально анонсировала новый ультрадоступный смартфон Redmi A3. Он придет на смену прошлогоднему A2 и в некоторых моментах даже лучше предшественника, при этом цена сохранилась прежней.

Как пишет портал GSMArena, дизайн смартфона заметно прокачали: внешне он похож на флагманский Xiaomi 13 Ultra – выделяется вписанная в круг камера. Также одна из версий получила отделку под кожу и корпус в оливковом цвете.

Спереди у новинки находится 6,71-дюймовый IPS с частотой обновления 90 Гц и яркостью 400 нит. Под "капотом" – неназванный процессор MediaTek, 6 гигабайт оперативной памяти (+6 ГБ виртуальной памяти), накопитель eMMC 5.1 на 128 Гбайт, а также батарейка емкостью 5000 мАч.

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Камера двойная – с основным сенсором на 13 мегапикселей и поддержкой ИИ-фишек. Фронтальная камера получила разрешение 8 мегапикселей. Еще одной его отличительной особенностью является тот факт, что он работает на чистом Android 13 (Go Edition) без фирменной оболочки MIUI.

Для сравнения, вышедший в марте 2023-го предшественник Redmi A2 получил 6,52-дюймовый дисплей без поддержки повышенной герцовки, камеру на 8 МП и устаревший дизайн.

В продаже A3 появится уже 14 февраля: пока в Индии, а позже доберется и до глобального рынка. Цены на новинку будут начинаться от 80 долларов (~3000 грн).

Напомним, в этом году Xiaomi уже представила "народный" середняк Poco X6 Pro с мощным железом и самый дешевый роутер на рынке с поддержкой Wi-Fi 7.

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