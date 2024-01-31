В 2024 году началась эпоха сверхбыстрого Wi-Fi 7, вскоре ожидается наплыв устройств с поддержкой нового стандарта.

Вскоре на рынке появится много устройств с поддержкой нового стандарта Wi-Fi – для них понадобится соответствующий роутер. Такой появился в ассортименте Xiaomi, который сможет позволит себе каждый пользователь.

Как передает Gizmochina, модель Xiaomi BE3600 2.5G поддерживает диапазоны 2.4 и 5 ГГц, которые могут объединяться – обещают пропускную способность до 3600 МБ/с. Сзади четыре Ethernet-разъема: один 2.5-гигабитный и три по 1 Гбит.

Пока продается только в Китае за 249 юаней (1300 грн), но чуть позже наверняка появится на AliExpress и других подобных маркетплейсах.

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Напомним, стандарт Wi-Fi 7 официально запустили в середине января 2024 года. Новая технология почти в пять раз быстрее Wi-Fi 6, а также стабильнее и надежнее.

Однако ценность Wi-Fi 7 выходит за рамки простого увеличения скорости. Новый стандарт обеспечит большую пропускную способность сети и еще ниже задержки. Это будет иметь неоценимое значение для "иммерсивного опыта" в онлайн играх и беспроводных VR-гарнитурах, а также для потокового видео.

Одним из первым смартфонов с наличием Wi-Fi 7 стал Samsung Galaxy S24. А поддержку нового стандарта называют одним из весомых преимуществ будущего iPhone 16 над iPhone 15.

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