Теперь в популярном мессенджере можно делиться медиафайлами без потери качества.

Несколько дней назад разработчики WhatsApp представили полезную функцию, позволяющую отправку изображений в высоком качестве. А теперь популярный мессенджер обзавелся еще и поддержкой HD-видео.

Как известно, WhatsApp сильно сжимает файлы при их отправке, и в результате получаются "мыльные" фото и видео. Теперь этот момент исправлен.

В процессе отправки видео, у пользователей появится новое меню настроек – распознать его в интерфейсе приложения можно по иконке HD, свидетельствующей о высоком качестве видео. При этом мессенджер все же предложит возможность сжатия файла до разрешения SD в целях экономии трафика и более быстрого скачивания.

Видео дня

Чтобы получить доступ к новой функции, нужно обновить WhatsApp до самой свежей версии. Обновление уже вышло в App Store и Google Play, но оно распространяется постепенно – на это может потребоваться от 1 до 3 дней.

А в одном из будущих апдейтов в WhatsApp появится встроенная нейросеть для генерации стикеров и поддержка нескольких аккаунтов на одном смартфоне. А версия для Android впервые за много лет получит редизайн.

Конкуренты из Telegram ранее запустили у себя сторис. Короткие фото- или видеопосты уже можно публиковать и смотреть всем пользователям.

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