Еще одна функция, которая уже давно есть в Тelegram.

Очередная функция Telegram перебралась в WhatsApp – теперь в "зеленом" мессенджере можно привязать сразу нескольких аккаунтов на одном смартфоне. Пока в бета-версии для Android, но скоро фишка станет доступна и для всех.

Аккаунты будут работать независимо друг от друга, а переключаться между ними можно через кнопку в правом нижнем углу. Разработчики также отметили, что эта фича позволяет писать и отвечать на сообщения с нескольких учетных записей одновременно.

Согласно информации от бета-тестеров, чтобы добавить новую учетную запись к уже существующей, нужно нажать на значок стрелки рядом с кнопкой QR-кода и следовать инструкции. Потом переключаться между ними можно в этом же меню.

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Точной даты релиза апдейта нет, но бета приложения публичная, поэтому долго ждать не придется. Релиз – ближайшие месяцы.

С грядущим апдейтом разработчики обещают добавить еще несколько функций: возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах и возможность привязывать iPad к учетным записям. Также Android-версия приложения впервые за много лет получит редизайн.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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