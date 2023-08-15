Речь идет о встроенной нейросети, которая генерирует любые стикеры по текстовому описанию.

В WhatsApp заметили новую фичу, которой пока что нет ни в одном другом мессенджере. Речь идет овстроенной нейросети, которая генерирует любые стикеры по текстовому описанию.

Нововведение заметил ресурс WABetaInfo в свежей бета-версии WhatsApp для смартфонов. Сообщается, что достаточно будет зайти в специальный раздел меню и ввести текстом то, какой стикер вы хотите получить.

Если добавленные стикеры надоели, всегда можно сгенерировать новые – достаточно просто ввести текстовое описание, и нейросеть нарисует новый смайлик. Генерировать можно все что угодно: животных, предметы, лица и т.д.

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Как и в случае с генеративными нейросетями, алгоритмы будут подстраиваться, и с каждым разом результат будет все лучше и лучше.

Если тестирование пройдет удачно, то встроенная нейросеть появится уже в следующем обновлении для всех пользователей.

Также разработчики обещают добавить еще несколько функций: поддержку нескольких аккаунтов на одном смартфоне и возможность закреплять сообщения в личных переписках и чатах. А версия для Android впервые за много лет получит редизайн.

Конкуренты из Telegram ранее запустили у себя сторис. Короткие фото- или видеопосты уже можно публиковать и смотреть всем пользователям.

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