В Android-версии приложения появится панель вкладок внизу, как на iPhone.

Разработчики WhatsApp планируют в одном из ближайших апдейтов обновить интерфейс мобильного клиента, которое привнесет несколько изменений и интересных функций. Как минимум, в Android-версии приложения сервиса.

Первые намеки на редизайн были обнаружены еще в последних бета-версиях мессенджера для Android. Обновление интерфейса началось с расположения панели вкладок, которую переместили из верхней части в нижнюю – прямо как на iPhone.

Теперь внизу будут отображаться вкладки "Статус", "Звонки" и "Чаты", а также добавятся "Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы.

Видео дня

Самым значительным же изменением оказалось изменение внешнего вида плавающей кнопки действий, которая позволяет быстро начинать новые чаты. Обновленная кнопка получит квадратную форму со слегка закругленными краями, что соответствует рекомендациям Material Design 3. При этом данный редизайн также коснется и кнопок на вкладках вызовов и статуса.

Помимо редизайна интерфейса, WhatsApp работает над несколькими другими интересными функциями. Одна из них – возможность отправки фотографий без сжатия. Также сообщается о более стабильной работе программы в новой версии и переработанной клавиатуре с эмодзи.

Точной даты обновления дизайна WhatsApp нет, но обычно это происходит в течение нескольких недель после тестирования, так что наверняка ждать осталось недолго.

Напомним, в последнем обновлении в WhatsApp добавили каналы, как в Telegram. Также появилась редактирование отправленных сообщений и возможность защищать диалоги паролем или биометрией.

Вас также могут заинтересовать новости: