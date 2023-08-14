Бесплатно пользователи смогут публиковать лишь три сторис в день.

В конце июля мессенджер Telegram ввел самое масштабное обновление и добавил "Истории" – фишку из SnapChat, ставшую глобальным хитом в Instagram. Изначально она была доступна только владельцам Premium-подписки, а теперь ее запустили для обычных пользователей.

Правда, для бесплатного использования есть ограничения:

лимит три истории в день и 30 в месяц;

нельзя оставлять ссылку и подпись длиннее 200 символов;

истории пропадут через 24 часа (с подпиской 48 часов).

Чтобы заценить новую фишку, нужно обновить мобильный клиент Telegram. Обновление уже вышло в App Store и Google Play, но у кого-то может появится не сразу, а в течение двух-трех дней. После апдейта в верхней части интерфейса мессенджера появятся интерактивные кружочки.

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И сразу держите гайд, как эти кружки скрыть с главного экрана Telegram. Если вы используете мессенджер преимущественно для работы и "кружочек" сверху только отвлекает – его можно скрыть, вернув мессенджеру его привычный вид.

Пользователи уже успели раскритиковать мессенджер за ограниченность функций для бесплатных аккаунтов. Пользователей Telegram действительно принуждают платить за Premium, если только те захотят постить больше трех сторис в сутки.

Впрочем, помимо возможности публиковать сторис, премиум-подписчики получают и другие полезные фишки, вроде возможности расшифровки аудио- и видеосообшений в текст, приоритет при загрузке медиа и много другое. Стоимость Telegram Premium для украинских пользователей составляет $2,49 в месяц.

Ранее УНИАН рассказывал, как перенести переписку из других мессенджеров в Telegram. В 2023 году для этого нужно сделать буквально пару кликов и свайпов.

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