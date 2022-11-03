Апдейт распространяется постепенно и станет доступен всем в течение нескольких месяцев.

Команда WhatsApp представила новую версию популярного мессенджера, в которой сделали доступными для всех новую функцию "Сообщества" и расширили возможности видеозвонков.

Об этом сообщается на сайте мессенджера.

"Сообщества" – это что-то вроде папок в Telegram для объединения несколько чатов в тематические группы. Например, в сообщество можно добавить групповые переписки жителей дома, рабочие или школьные чаты.

Видео дня

В пресс-релизе сказано, что став участником сообщества, пользователь получает возможность легко переключаться между состоящими в нем группами, а администраторы смогут рассылать важные новости всем участникам этого сообщества.

Чтобы создать "Сообщество", нужно выбрать вкладку "Новое сообщество": в Android она находится над списком чатов, в iOS – в нижнем меню, рядом с кнопкой "чаты". Там же можно добавить в сообщество существующие группы.

Из других новых функций, которые добавили в WhatsApp:

Возможность создавать опросы в чате;

Групповые видеозвонки на 32 человека;

Возможность создавать группы численностью до 1024 пользователей.

Апдейт распространяется постепенно и станет доступен всем в течение нескольких месяцев.

В WhatsApp теперь можно скрыть свой онлайн-статус

В прошлом месяце в мессенджере появилась возможность полностью скрыть свой онлайн-статус. Раньше этой фичей могли пользоваться только участники бета-тестирования, а теперь она стала доступна всем желающим.

Чтобы оценить новую функцию, перейдите "Настройки → Аккаунт → Конфиденциальность → Время последнего посещения и статус в сети". Там же можно отфильтровать тех пользователей, для которых будет показан ваш настоящий статус в сети.

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