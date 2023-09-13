В первую очередь новинка Acer будет интересна профессиональным киберспортсменам.

Acer без особой шумихи запустила в продажу игровой монитор с поддержкой кадровой частоты 540 Гц – это рекордная частота для мониторов на сегодняшний день. Модель называется XV242F.

Помимо рекордной частоты обновления, монитор может похвастаться временем отклика 1 мс, поддержкой Nvidia G-Sync и наличием стереодинамиков. В плане же внешнего вида ничего необычного – просто черный плоский монитор с круглой подставкой.

Новинка Acer оснащена 24,1-дюймовой матрицей TN с разрешением 1080p (Full HD). Яркость не превышает 400 нит, экран же охватывает 99% цветовой гаммы sRGB. Для подключения в наличии есть порты DisplayPort и HDMI 2.0.

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Стоит отметить, что 540 Гц – это в разы быстрее "среднестатических" игровых мониторов, которые поддерживают работу "только" на частоте 360 Гц. В первую очередь новинка Acer будет интересна профессиональным киберспортсменам. Однако для генерации 540 кадров в секунду потребуется наличие самой топовой видеокарты Nvidia или AMD.

Купить Acer XV242F можно в Китае за 4999 юаней (~25 000 грн). Отметим, что модель с рекордным экраном 540 Гц есть и у Asus, но она выйдет только в конце сентября.

К слову, если вы в поисках недорогого игрового монитора, недавно Xiaomi выпустила один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и скоростью отклика 1 мс, а стоит дешевле 200 долларов.

В свою очередь Lenovo вывела на рынок монитор-"гигант" для геймеров с 45-дюймовым экраном. Дисплей типа VA имеет соотношение сторон 32:9 при разрешении 5120×1440 пикселей – на вид будто бы два 24-дюймовых монитора поставлены рядом.

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