Напоминает Surface Studio 2 Plus от Microsoft, но стоит куда дешевле.

Американская компьютерная компания Dell представила довольно интересный гаджет – 24 Touch USB-C Hub. Это сенсорный монитор-трансформер, который может превращаться в большой планшет: все благодаря подставке с шарниром.

У новинки 24-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1080p (формат Full HD) и частотой обновления 60 Гц, распознающая касания 10 пальцами одновременно. Яркость – 300 нит, контрастность – 1000:1.

Монитор оснащен разъемом USB-C мощностью до 90 Вт, благодаря чему его можно использовать для подзарядки ноутбука. Также имеются 3-ваттный моно-динамик, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2, три концентратора USB-A, а также 3.5-мм джек для наушников.

Еще одной фишек стал Ethernet-порт. Производитель отмечает, что это делает его "первым сенсорным монитором с подобной диагональю, который способен напрямую подключаться к интернету". Благодаря этому можно обновлять ПО или использовать специализированные сетевые функции.

Нечто похожее предлагает Microsoft со своим Surface Studio 2 Plus, правда, там 28 дюймов, свое "железо" и ценник в более 4000 долларов. Dell 24 Touch USB-C, в отличие от гаджета Microsoft, своей компьютерной начинки не имеет и стоит 520 долларов (~19 000 грн).

Ранее Dell представила необычный ноутбук-"лего" – он полностью разбирается всего за 30 секунд. Таким образом можно без особых усилий, например, заменить старый аккумулятор или дисплей на новый.

К слову, если вы в поисках недорогого игрового монитора, недавно Xiaomi выпустила один из лучших игровых мониторов по соотношению "цена-качество". Это 27-дюймовое решение с экраном 2K и скоростью отклика 1 мс, а стоит дешевле 200 долларов.

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