В свежую бета-версию мессенджера для Android внедрили возможность использовать iPad качестве вспомогательного устройства.

WhatsApp продолжает становиться более привлекательным для пользователей, обрастая все новыми удобными функциями. На этот раз разработчики добавили возможность привязывать iPad к учетным записям.

Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, новая функция обнаружилась в свежей бета-версии WhatsApp под номером 2.23.12.12. Она уже доступна для скачивания в Google Play в некоторых регионах.

Эта функция является расширением ранее анонсированной возможности WhatsApp работать на нескольких смартфонах сразу. Мультиплатформенная поддержка аккаунта изначально появилась в iOS-версии мессенджера в начале 2023 года. Она позволяет привязывать к одному аккаунту одно основное устройство и до четырех дополнительных.

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Если тестирование пройдет удачно, то новая функция появится уже в следующем обновлении клиента для смартфонов.

Какие новые функции появились в WhatsApp в 2023 году

В последнем обновлении в WhatsApp добавили редактирование отправленных сообщений: изменить текст можно только в первые 15 минут. Также появилась возможность защищать диалоги паролем или биометрией.

Ожидается, что в ближайшем обновлении в WhatsApp также добавят каналы по аналогии с Telegram, а дизайн мобильного клиента для Android ждет долгожданный редизайн – он станет похожим на версию для iPhone.

Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.

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