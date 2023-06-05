WhatsApp продолжает становиться более привлекательным для пользователей, обрастая все новыми удобными функциями. На этот раз разработчики добавили возможность привязывать iPad к учетным записям.
Как пишет профильный ресурс WABetaInfo, новая функция обнаружилась в свежей бета-версии WhatsApp под номером 2.23.12.12. Она уже доступна для скачивания в Google Play в некоторых регионах.
Эта функция является расширением ранее анонсированной возможности WhatsApp работать на нескольких смартфонах сразу. Мультиплатформенная поддержка аккаунта изначально появилась в iOS-версии мессенджера в начале 2023 года. Она позволяет привязывать к одному аккаунту одно основное устройство и до четырех дополнительных.
Если тестирование пройдет удачно, то новая функция появится уже в следующем обновлении клиента для смартфонов.
Какие новые функции появились в WhatsApp в 2023 году
В последнем обновлении в WhatsApp добавили редактирование отправленных сообщений: изменить текст можно только в первые 15 минут. Также появилась возможность защищать диалоги паролем или биометрией.
Ожидается, что в ближайшем обновлении в WhatsApp также добавят каналы по аналогии с Telegram, а дизайн мобильного клиента для Android ждет долгожданный редизайн – он станет похожим на версию для iPhone.
Ранее УНИАН делился инструкцией, как пользоваться одним WhatsApp на двух смартфонах. Популярный мессенджер научился работать на нескольких смартфонах сразу. Переписки и вложения автоматически и независимо синхронизируются между ними – прямо как в Telegram.