В большинстве стран Wallet заменит существующее приложение Google Pay, но в Сингапуре и США будет работать как отдельное приложение.

Американская компания Google запускает в Украине функцию Google Wallet, которая заменит Google Pay. В приложении можно будет хранить билеты и банковские карты.

Об этом сообщает The Verge.

Представительница компании Чайти Сен заявила, что Google начал запуск Wallet для пользователей Android в 39 странах. Приложение будет доступно всем пользователям в течение следующих нескольких дней.

В большинстве стран Wallet заменит существующее приложение Google Pay, но в Сингапуре и США будет работать как отдельное приложение.

Напомним, ранее Google сделала полностью бесплатной операционную систему Chrome OS Flex, которая предназначена для установки и работы на старых компьютерах.

Вас также могут заинтересовать новости: