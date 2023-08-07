Galaxy S20, Note 20 и другие популярные модели Samsung останутся на Android 13.

Несмотря на то, что смартфоны Samsung могут похвастаться одним из самых долгих сроков поддержки, даже самые популярные модели со временем перестают получать обновления.

Вскоре производители начнут массово обновлять свои девайсы до новейшей ОС Android 14. И Samsung станет одной из первых, вместе с Google. Однако есть несколько популярных моделей южнокорейского бренда, которые обновиться не смогут и останутся "за бортом", сообщает SamMobile.

Следующие смартфоны Samsung останутся без Android 14:

Samsung Galaxy S10 Lite

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Note 10 Lite

Samsung Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Samsung Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Samsung Galaxy Z Fold 2

Samsung Galaxy A22 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A32 (LTE/5G)

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy Tab A8

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Samsung Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Все вышеперечисленные модели не получат Android 14 и фирменную оболочку One UI 6.0, но они продолжат получать патчи безопасности еще некоторое время. Отметим, что если ваше устройство работает на более ранней версии Android, чем 13, и оно не упомянуто в списке, то оно также не получит Android 14.

Видео дня

Первыми обновятся до Android 14 и One UI 6.0, вероятно, смартфоны серии Galaxy S23, за ними последуют более старые флагманы серии S и складные Galaxy Z Fold5 и Galaxy Z Flip5.

Android 14 – какие фишки предложит новая ОС

Из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, как на iOS. Также в Android-смартфонах с выходом новой ОС появится спутниковая связь.

Первыми ОС получат устройства Pixel и Samsung Galaxy. А уже сейчас бета-версию Android 14 можно проверить на смартфонах Google. Ранее УНИАН собрал все (подтвержденные на сегодня) смартфоны, которые смогут обновиться до Android 14.

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