Одна из серьезных ошибок, которую совершают Android-юзеры – игнорирование обновлений ПО.

Обновления ПО являются важной частью работы со смартфоном, добавляя новые функции, исправления и другие улучшения. Однако многие пользователи предпочитают откладывать установку обновлений на максимально возможный срок. Поэтому в Google придумали новый механизм – с ним Android-смартфоны будут убедительнее просить обновить систему.

На новую фичу обратил внимание портал Android Authority. Она называется "Приглашение на обновление Android". Специальный интерфейс продемонстрирует список новых функций и поможет установить апдейт.

Например, если пользователь "сидит" на Android 12, но для него доступно обновление до Android 13, производители могут инициировать появление экрана с приглашением обновить Android. Пользователь нажимает на уведомление, чтобы увидеть список новых функций, и отсюда же может установить апдейт.

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Сначала эта фича будет доступна для владельцев Google Pixel, но другие производители тоже смогут включить ее в своих смартфонах. Причем производители смогут кастомизировать экран: например, скрыть нерелевантные для их программной оболочки функции и изменить внешний вид интерфейса.

А тем временем Google готовится к релизу долгожданной операционной системы Android 14. Первыми попробовать новую версию мобильной ОС смогут владельцы смартфонов Pixel, предположительно, в сентябре. А до конца года остальные производители обновят свои устройства до новой OC.

Из интересного в Android 14 обещают режим видеорегистратора, возможность удалять предустановленные приложения и анализ "здоровья" аккумулятора, которая пригодится покупателям б/у-смартфонов. Также Android-смарфоны научатся дольше держать заряд батареи.

УНИАН собрал все модели, которые должны получить свежую версию Android. Также есть другой – грустный список – в нем собраны смартфоны Xiaomi, которые останутся без обновления.

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