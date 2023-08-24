Аппарат, который станет компромиссной версией флагманской серии Galaxy S23, выйдет уже в сентябре.

Бюджетный флагман Samsung Galaxy S23 FE все-таки выйдет, причем ждать осталось всего пару недель. В компании решили не отменять потенциально популярный девайс, несмотря на спад спроса на Galaxy S23.

Инсайдеры полностью раскрыли дизайн и характеристики устройства и даже назвали дату выхода.

Ожидаемо, смартфон будет выглядеть так же, как устройства серии Galaxy S23. На боках рамка чуть округлая, но уже не так сильно заужена, как раньше. На задней панели – тройная камера без единого подиума.

Видео дня

Galaxy S23 FE будет иметь 6,41-дюймовый AMOLED-экран с частотой до 120 Гц, аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 25 Вт и 128 или 256 ГБ в паре с 6 или 8 ГБ ОЗУ. Кроме того, новинке приписывают 50-Мп основной датчик, беспроводную зарядку и водозащиту.

На ряде рынков – например, в США – субфлагман выйдет с процессором Snapdragon 8 Gen 1, а фирменный чипсет Exynos 2200 традиционно будут иметь аппараты для европейского и индийского рынков.

По данным надежного источника, анонс устройства состоятся в ближайшие недели, а в продажу он поступит до конца сентября.

Пока что актуальной моделью в этой серии является выпущенный в январе 2022 года Galaxy S21 FE. Модели "FE" создаются на основе отзывов пользователей и ориентированны на фанатов бренда, которые хотят получить от него топовые возможности и при этом – по цене, более низкой, чем у флагманских моделей.

Ранее в этом месяце Samsung представила новый "бюджетник" с огромной автономностью. Модель Galaxy F34 продвигается производителем как "монстр" по многим параметрам – от батареи и камеры до дисплея.

Вас также могут заинтересовать новости: