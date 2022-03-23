Система, которая настраивалась для обработки заявок контакт-центра "Дії", теперь перенастроена на автодозвоны в Россию.

Минцифры Украины использует искусственный интеллект, который по фотографиях ищет в соцсетях аккаунты погибших в Украине российских солдат, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким в России.

Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Сегодня используем искусственный интеллект для поиска в социальных сетях аккаунтов мертвых русских солдат по фото трупов, чтобы сообщить об их смерти друзьям и близким, развеять миф о "спецоперации", в которой "нет срочников" и где "никто не умирает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще месяц назад новая система настраивалась для обработки заявок контакт-центра "Дії", а сегодня она перенастроена на автодозвоны в Россию, "чтобы рассказывать правду о российских убийцах".

УНИАН писал о перехваченном разговоре российского срочника с матерью, где говорилось о том, что по документам российские срочники находятся на полигоне в РФ, но фактически бомбят украинский Харьков, а в самой России уже распространяется информация, что срочники намеренно наносят себе ранения, чтобы вернуться домой.

Ранее специалисты аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины разработали сайт "Оккупант", который предоставляет информацию о военнопленных вооруженных сил РФ.

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