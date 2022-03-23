В Украине воюют срочники, но формально они находятся на территории РФ.

Россия отправляет воевать против Украины солдат-срочников, несмотря на опровержение Кремля. Это подтверждает перехваченный разговор срочника с матерью.

По документам, российские срочники находятся на полигоне в РФ, но фактически бомбят украинский Харьков. Оттуда привозят погибших. Мать рассказала сыну, что в РФ уже ширится информация о том, что срочники намеренно наносят себе ранения, чтобы вернуться домой.

Матерь Один, бл*дь, себе в ногу выстрелил, другой вчера выстрелил себе в руку, чтобы только поехать, бл*дь, оттуда. Ты представляешь, что мальчики начали делать?

Оккупант: Я это знаю и так.

Мать рассказала сыну-срочнику, что звонила во все возможные учреждения, чтобы выяснить, где он находится. Ее заверили, что сын-срочник на полигоне, однако на самом деле он под Харьковом.

Матерь Сегодня мне сказали, что у вас там полигон не северный, а какой там еще есть?

Оккупант: А хрен его знает.

Матерь: Бл*дь, на Г. Вот, ты на нем. Я сегодня позвонила, ты на нем. Проверили. Я им говорю: "Вы чего мне лапшу на уши вешаете? Я с ним 4 дня назад разговаривала, он под Харьковом".

Оккупант: Я тебе говорю, у меня же... Это уже липовое, я же тут якобы вообще другой человек.

Россиянка также рассказала, что ее заверили, что всех срочников перевели на контракт. Однако недавно привезли убитого оккупанта. Так вот, в документах отметили, что он срочник, но погиб под Харьковом.

Женщина отметила, что другим матерям оккупанты рассказывают, что провианта нет. Зато оккупант говорит, что можно ограбить магазин и поесть бесплатно.

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