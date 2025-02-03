Пользователи активно переходят на Windows 11 в преддверии скорой смерти 'десятки'

В январе доля компьютеров с Windows 11 выросла до 36,65%. Это рекордное значение с момента релиза осенью 2021-го года.

Этой осенью заканчивается срок "бесплатной" поддержки Windows 10, и все больше пользователей переходят на новую систему Microsoft. Аналитический портал StatCounter опубликовал ежемесячные данные по распространенности различных версий "винды".

В январе доля компьютеров с Windows 11 выросла до 36,65%. Это рекордное значение с момента релиза операционной системы осенью 2021 года. Если брать в расчет весь год с января 2024 года, доля Windows 11 выросла почти на 9%.

Однако до Windows 10 все равно еще довольно далеко – ее доля в январе 2025-го составила 60.37%. За последний год доля "десятки" упала на 6,14%.

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Другие версии Windows еще не покинули рынок полностью, но уже близки к этому: Windows 7 остается третьей по популярности Windows с долей рынка 2.24%, Windows 8.1 занимает 0.3% рынка, а легендарная Windows XP в 2025 году установлена на 0.27% всех ПК.

Распространение Windows в Украине предоставляет несколько иные цифры. Так, доля Windows 10 в январе 2025-го составила 67.26%, а до Windows 11 обновились лишь 28.73% украинцев.

Напомним, бесплатная поддержка Windows 10 закончится в октябре 2025-го. У желающих остаться на десятке будет возможность за 30 долларов продлить получение обновлений и патчей еще на один год. Но купить такую поддержку можно будет лишь на один год без возможности дальнейшего продления.

Меж тем журналисты отмечают, что с осенним обновлением 24H2 Windows 11 по своей сути превратилась в Windows 12. Microsoft изменила свою бизнес-модель, и вместо трехлетнего цикла разработки Windows отдала приоритет концепции "Windows как сервис", спрятав за крупным обновлением новую операционную систему.

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