Все iPhone с поддержкой iOS 18 обновятся до iOS 19 / концепт iOS 19

Ежегодная конференция WWDC, на которой Apple традиционно анонсирует новые версии операционных систем, пройдет в июне. Впрочем, нам уже известно, какие iPhone будут совместимы с iOS 19, которая в этом году сильно удивит пользователей.

Все модели iPhone, которые работают на iOS 18, получат обновление до iOS 19 в 2025 году – пишет портал MacRumors. Таким образом, новая версия iOS будет совместима, в том числе с iPhone Xr и Xs, которым в этом году стукнет семь лет. Вот полный список:

  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone XS
  • iPhone XS Max
  • iPhone XR
  • iPhone SE (2020 / 2022).

По информации Bloomberg, в 2025 году владельцев iPhone ждет настоящая революция. iOS 19 станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Обещают новый дизайн ОС, вдохновленный visionOS и продвинутые кроссплатформенные функции. 

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Тем не менее набор функций на этих устройствах будет ограничен. Как и в случае с iOS 18, ИИ-функции Apple Intelligence продолжат получать только iPhone 15 Pro и новее. Недавно представленный iPhone 16е как раз таки обзавелся чипом A18 под ИИ-возможности Apple Intelligence.

Презентация iOS 19 состоится в июне в рамках WWDC 2025, а сам апдейт выйдет в сентябре. До того момента Apple должна представить Mac Pro на базе M4, AirTag 2 и, возможно, свой первый девайс для управления умным домом.

Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат улучшенную до 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.

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