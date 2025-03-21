Ожидается, что iOS 19 получат все современные смартфоны бренда, начиная с iPhone XR|XS.

Ежегодная конференция WWDC, на которой Apple традиционно анонсирует новые версии операционных систем, пройдет в июне. Впрочем, нам уже известно, какие iPhone будут совместимы с iOS 19, которая в этом году сильно удивит пользователей.

Все модели iPhone, которые работают на iOS 18, получат обновление до iOS 19 в 2025 году – пишет портал MacRumors. Таким образом, новая версия iOS будет совместима, в том числе с iPhone Xr и Xs, которым в этом году стукнет семь лет. Вот полный список:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020 / 2022).

По информации Bloomberg, в 2025 году владельцев iPhone ждет настоящая революция. iOS 19 станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Обещают новый дизайн ОС, вдохновленный visionOS и продвинутые кроссплатформенные функции.

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Тем не менее набор функций на этих устройствах будет ограничен. Как и в случае с iOS 18, ИИ-функции Apple Intelligence продолжат получать только iPhone 15 Pro и новее. Недавно представленный iPhone 16е как раз таки обзавелся чипом A18 под ИИ-возможности Apple Intelligence.

Презентация iOS 19 состоится в июне в рамках WWDC 2025, а сам апдейт выйдет в сентябре. До того момента Apple должна представить Mac Pro на базе M4, AirTag 2 и, возможно, свой первый девайс для управления умным домом.

Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат улучшенную до 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.

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