Ежегодная конференция WWDC, на которой Apple традиционно анонсирует новые версии операционных систем, пройдет в июне. Впрочем, нам уже известно, какие iPhone будут совместимы с iOS 19, которая в этом году сильно удивит пользователей.
Все модели iPhone, которые работают на iOS 18, получат обновление до iOS 19 в 2025 году – пишет портал MacRumors. Таким образом, новая версия iOS будет совместима, в том числе с iPhone Xr и Xs, которым в этом году стукнет семь лет. Вот полный список:
- iPhone 16e
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2020 / 2022).
По информации Bloomberg, в 2025 году владельцев iPhone ждет настоящая революция. iOS 19 станет самым масштабным обновлением со времен iOS 7, выпущенной в 2013 году. Обещают новый дизайн ОС, вдохновленный visionOS и продвинутые кроссплатформенные функции.
Тем не менее набор функций на этих устройствах будет ограничен. Как и в случае с iOS 18, ИИ-функции Apple Intelligence продолжат получать только iPhone 15 Pro и новее. Недавно представленный iPhone 16е как раз таки обзавелся чипом A18 под ИИ-возможности Apple Intelligence.
Презентация iOS 19 состоится в июне в рамках WWDC 2025, а сам апдейт выйдет в сентябре. До того момента Apple должна представить Mac Pro на базе M4, AirTag 2 и, возможно, свой первый девайс для управления умным домом.
Что касается новых iPhone 17, то о них подробностей уже накопилось много. Ожидается, что все модели получат улучшенную до 24-Мп селфи-камеру и 120-герцовые экраны. Также Apple проведет серьезные изменения в дизайне будущих моделей.