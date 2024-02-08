По словам министра цифровой трансформации, война влияет на частоты, "именно из-за этого может не получиться, но стоит попробовать".

Пилотный проект 5G-связи в Украине может быть запущен уже в текущем году. Об этом в интервью Forbes Украина заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, это будет одним из приоритетных направлений развития сферы телекоммуникаций. Чиновник напомнил, что в 2019-м году в Украине произошло перераспределение частот, для того чтобы активно развивался 4G.

"Надеюсь, пилот 5G сделаем в 2024-м. Хотя бы локально. Полномасштабная война влияет на частоты, которые нам нужны. Именно из-за этого может не получиться, но стоит попробовать", - сказал Федоров.

Он также отметил, что Минцифры хочет запустить больше проектов, связанных с инновациями для бизнеса, – "стимулов, которые бы заставляли модернизировать предприятия". В частности, речь идет о грантовой программе, которая финансово поддерживает инновации: от внедрения CRM-систем до новых технологий производства.

"Я верю в предпринимателей и бизнес. Не верю в роль государства в экономике. Не считаю, что она должна занимать важное место. Нужно максимально все отпускать, поэтому, например, существует "Дия.City", - подчеркнул министр.

5G-связь: что известно

В США заявили об опасности 5G. В отчете Национального демократического института страны ученые называют 5G "интернетом будущего". В то же время исследователи утверждают, что в 5G таится "реальная угроза". Так, связь пятого поколения якобы откроет для властей стран с авторитарным правлением новые возможности. Из-за этого могут быть нарушены права человека, а вся демократия окажется под угрозой.

Вас также могут заинтересовать новости: