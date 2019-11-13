Нацкомиссия определила, какие частоты выставит на тендер 5G-связи

Новое поколение связи будет запускаться в Украине на бывших частотах FreshTel.

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи и информатизации решила выдать общенациональную лицензию на пользование радиочастотным ресурсом в полосе 3400-3600 МГц на конкурсной или тендерной основе.

Читайте такжеНовые уязвимости связи 5G позволяют отслеживать смартфоны

Об этом сообщает Liga.net.

"Как уточнила представитель НКРСИ Богдана Пивень, это частоты диапазона n78, которые сейчас стандартизуются под технологию 5G на Всемирной конференцией радиосвязи 2019", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацкомиссия также согласовала без замечаний проект распоряжения Кабинета Министров об утверждении плана мероприятий на 2019-2020 годы по внедрению в Украине в 2020 году 5G.

"Частоты в диапазоне 3400-3600 МГц раньше принадлежали компании FreshTel, но НКРСИ аннулировала ей лицензию из-за неиспользования частот", - подчеркивает издание.

На этом же заседании Нацкомиссия аннулировала FreshTel 2895 разрешений на эксплуатацию РЭС, руководствуясь решением аппеляционного суда от 16 октября 2019 года.