Пользоваться налоговыми электронными сервисами сейчас стало легче.

После интеграции электронных сервисов ГНС с приложением "Дия" появился ряд новых сервисов и улучшилась работа уже существующих.

Об этом рассказала начальник Главного управления ГНС в Днепропетровской области Анна Чуб.

Она напомнила, что Министерство цифровой трансформации совместно с ГНС создали и сейчас воплощают ряд новаций. Ключевая цель – реализовать в системе налогообложения такие проекты цифровой трансформации, с помощью которых администрировать и платить налоги всем будет максимально удобно и просто.

"Скажем, самым популярным Е-сервисом ГНС – электронным кабинетом – человек может воспользоваться в любое время суток и в любом месте – главное, чтобы там были интернет и гаджет (даже смартфон). Никакого дополнительного программного обеспечения не требуется", – уточнила Анна Чуб.

Она сообщила, что пользоваться налоговыми электронными сервисами сейчас стало легче. Минцифры и ГНС упростили вход в электронный кабинет – для быстрого доступа достаточно только QR-кода.

Еще один удачный пример упрощения: с августа этого года квалифицированный поставщик электронных доверительных услуг информационно-справочного департамента ГНС также присоединился к приложению "Дия". Это означает, что каждый украинец может теперь легко получить квалифицированную электронную подпись или печать. Достаточно обратиться в ГНС (точнее – к предоставителю электронных услуг). При этом не понадобится традиционное предоставление копий бумажных документов.

Анна Чуб также назвала и другие проекты, которые уже работают:

Е-малятко – проведение регистрации лица в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (ГРФЛ) при государственной регистрации рождения ребенка, а также – получение паспорта гражданина Украины впервые (ID14);

цифровой РНУКНП (цифровой регистрационный номер налогоплательщика (еРНУКНП)) – это отражение в электронном виде информации, содержащейся в Карточке налогоплательщика в мобильном приложении "Дия";

шеринг документов – это отображение в электронном виде информации, содержащейся в цифровых документах, во время процедур регистрации, внесения изменений или получения сведений из ГРФЛ.

Еще одна новация-услуга "автоматическая регистрация ФЛП" в "Дие". Она предоставляет возможность физическому лицу при регистрации предпринимателем выбрать упрощенную систему налогообложения.

"Регистрация автоматическая – без участия государственного регистратора, достаточно подать заявление. Это удобно и бесплатно. На заявление человек тратит до 10 минут, сама регистрация происходит почти за минуту", – уточнила автор материала.