Motorola Edge 50 Ultra интересен как дизайном, так и начинкой / фото Motorola

Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Edge 50 Ultra. Он может похвастаться самым актуальным железом, топовым набором камер с ИИ-функциями и запоминающимся дизайном, пишет GSMArena.

Первое, что бросается в глаза – тыльная сторона. Одна из версий поставляется с покрытием, имитирующим по цвету и ощущению "настоящее дерево". Также есть версии в цветах Forest Grey и Peach Fuzz. Последний признан главным цветом 2024 года по версии Pantone. 

Видео дня
Фото Edge 50 Ultra 17 апреля 2024
Фото Edge 50 Ultra 17 апреля 2024
Фото Edge 50 Ultra 17 апреля 2024

Внутри у Edge 50 Ultra все не менее красиво, чем снаружи: процессор Snapdragon 8s Gen 3, который работает вкупе с 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X. Флеш-память тоже быстрая – UFS 4.0 емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор получил емкость 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 125 Вт (100% за 20 минут). Экран OLED на 144 Гц.

Телефону есть что предложить и по части фото/видео. В наличии три камеры: главный сенсор на 50 Мп с автофокусировкой и OIS дополняет сверхширик на 50 Мп и перископ с датчиком 64 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера получила разрешение 50 Мп, для улучшения фото используется ИИ.

За всю эту красоту компания просит от 999 евро (~42 000 грн). В продажу смартфон поступит "в ближайшие несколько недель".

Фото Edge 50 Ultra 17 апреля 2024
Фото Edge 50 Ultra 17 апреля 2024
Фото Edge 50 Ultra 17 апреля 2024

Ранее в этом месяце Realme представила смартфон с самым ярким экраном в мире и очень доступным ценником. Помимо рекордной яркости, срок службы такого дисплея более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель у конкурентов. 

А Motorola показывала концепт смартфон-браслета – его можно носить на руке вместо часов. Журналисты, оценившие его, отмечают, что экран чрезвычайно пластичный, в том числе он без проблем изгибается назад.

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