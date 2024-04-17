Также он может похвастаться самым актуальным железом и впечатляющим набором камер с ИИ-функциями.

Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Edge 50 Ultra. Он может похвастаться самым актуальным железом, топовым набором камер с ИИ-функциями и запоминающимся дизайном, пишет GSMArena.

Первое, что бросается в глаза – тыльная сторона. Одна из версий поставляется с покрытием, имитирующим по цвету и ощущению "настоящее дерево". Также есть версии в цветах Forest Grey и Peach Fuzz. Последний признан главным цветом 2024 года по версии Pantone.

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Внутри у Edge 50 Ultra все не менее красиво, чем снаружи: процессор Snapdragon 8s Gen 3, который работает вкупе с 12/16 ГБ ОЗУ LPDDR5X. Флеш-память тоже быстрая – UFS 4.0 емкостью 512 ГБ и 1 ТБ. Аккумулятор получил емкость 4500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 125 Вт (100% за 20 минут). Экран OLED на 144 Гц.

Телефону есть что предложить и по части фото/видео. В наличии три камеры: главный сенсор на 50 Мп с автофокусировкой и OIS дополняет сверхширик на 50 Мп и перископ с датчиком 64 Мп и 3-кратным оптическим зумом. Селфи-камера получила разрешение 50 Мп, для улучшения фото используется ИИ.

За всю эту красоту компания просит от 999 евро (~42 000 грн). В продажу смартфон поступит "в ближайшие несколько недель".

Ранее в этом месяце Realme представила смартфон с самым ярким экраном в мире и очень доступным ценником. Помимо рекордной яркости, срок службы такого дисплея более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель у конкурентов.

А Motorola показывала концепт смартфон-браслета – его можно носить на руке вместо часов. Журналисты, оценившие его, отмечают, что экран чрезвычайно пластичный, в том числе он без проблем изгибается назад.

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