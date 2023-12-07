Он имеет теплый и уютный оттенок, говорят в Pantone.

Цветом следующего года по версии Pantone стал "Peach Fuzz". Об этом сообщается на странице компании в Instagram.

Они описывают его как "бархатистый нежный персик, чей всеобъемлющий дух обогащает разум, тело и сердце". Также Peach Fuzz называют "подарком" для органов чувств, создающим симбиоз между ощущениями вкуса, зрения, осязания и обоняния.

"Теплый и уютный оттенок, подчеркивающий наше стремление к единству с другими и чувство, которое это создает, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz представляет свежий подход к новой мягкости. Утонченно чувственный, PANTONE 13-1023 Peach Fuzz - это сердечный персиковый оттенок, дарящий ощущение нежности и несущий в себе послание заботы, общности и сотрудничества", - говорится в сообщении.

Как Pantone выбирает цвет года

Традиция объявлять цвет следующего года появилась еще в 2000 году. С тех пор каждый год в одной из европейских столиц происходит секретная встреча, на которой и выбирают победителя.

Цветом 2023 выбрали малиново-красный Viva Magenta. Утверждается, что этот гибридный цвет "удобно сочетает в себе физическое и виртуальное, напоминая наш многомерный мир".

Символом 2022 стал оттенок сиреневого под названием Very Peri. Его назвали символом глобального духа времени и переходного периода, который мы переживаем.

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