Новшество касается корпоративных планшетов и смартфонов, но вполне возможно, что в будущем оно распространится и на потребительские девайсы.

Samsung сейчас является лидером по продолжительности поддержки своих устройств: до 7 лет обновления ПО, и это включая операционную систему. Но производитель решил пошла дальше и увеличил этот срок до 8 лет. Правда, не для смартфонов.

Новшество касается корпоративных версий планшетов Samsung, выпущенных в 2024 году и позже. Пока единственным таким планшетом является Galaxy Tab Active5, представленный в январе, но в будущем появятся и новые модели, пишет GSMArena.

Для смартфонов из корпоративного сегмента тоже увеличили срок поддержки обновлениями. В частности, защищенный Galaxy Xcover7 EE будет оставаться актуальным 7 лет – это на 2−3 года больше, чем многие современные смартфоны южнокорейского бренда. При этом во время анонса для Tab Active и Xcover заявляли только 5 лет поддержки.

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Стоит отметить, что речь идет о полной поддержке ПО. Если раньше Samsung поставлял свои девайсы с 4-летним сроком основных обновлений Android и 5-летним сроком патчей безопасности, теперь пользователи могут рассчитывать на 7-8 лет основных обновлений и патчей безопасности.

На рынке Android-гаджетов помимо Samsung только Google с серией Pixel 8 предлагает насколько длинную поддержку обновлений. Другие производители обновляют свои актуальные флагманы в течение 3-4 лет, что заметно меньше.

На 2024 год у Samsung запланировано много новинок. Этим летом компания выпустит новое поколение складных смартфонов и "народный" Galaxy S24 FE, а до конца года ожидается выход Galaxy Ring – дебютного умного кольца компании. СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

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