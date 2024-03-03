У смартфона будет одно существенное преимущество перед другими Android в своем классе.

В сети начинает появляться первая информация о смартфоне Samsung Galaxy S24 FE. Это особая модель в каталоге корейского бренда, созданная на основе отзывов пользователей.

Источники рассказали, что аппарат выйдет с 6,1-дюймовым дисплеем AMOLED, 12 ГБайт оперативной памяти LPDDR5x и накопителем двух видов: 128 ГБ (UFS 3.1) и 256 ГБ (UFS 4.0). Аккумулятор – 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 25 Вт.

В отличие от предшественника, который был выпущен с чипсетом Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1 в зависимости от рынка, Galaxy S24 FE будет базироваться исключительно на фирменном чипе Samsung. А одной из главных фишек станет 7 лет основных обновлений и патчей безопасности по аналогии с флагманской линейкой. Но скорее всего, будут и другие изменения.

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Впрочем, ждать релиза Galaxy S24 FE в ближайшее время не стоит. Смартфон покажут в конце лета. Напомним, предшественник в лице Galaxy S23 FE был представлен в августе: устройство получило дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy, однако стоит при этом заметно дешевле.

Также этим летом стоит ожидать выхода Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6. Ранее инсайдеры делились рендерами и подробностями нового поколения складных смартфонов.

В начале года, вместе с флагманами Galaxy S24, Samsung анонсировала свое первое умное кольцо, которое измеряет "жизненную силу" своего владельца. Девайс поступит в продажу до конца 2024 года – СМИ предсказывают, что это будет хит и убийца умных часов и фитнес-браслетов.

Также Samsung работает над гибким смартфоном, который можно носить на запястье как обычные часы. Вероятно, скоро нас ждет новый тред на рынке смартфонов.

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