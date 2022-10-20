Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет представлен весной 2023 года.

Известный инсайдер Джон Проссер, который часто первым сообщает достоверные данные о новинках мобильной индустрии, опубликовал у себя на YouTube видеоролик, в котором показал дизайн будущего iPhone SE 4.

Дизайн нового доступного айфона от Apple будет вдохновлен iPhone XR, как уже сообщалось ранее.

Сам смартфон получит 6,1-дюймовый дисплей с классическим для Apple вырезом в дисплее. Таким образом, актуальная линейка iPhone избавится от моделей с кнопкой "Домой" – как это недавно произошло с iPad. Предполагается, что разработки откажутся от Face ID в пользу Touch ID, что позволит уменьшить огромную рамку экрана.

Видео дня

По данным Проссера, грядущий iPhone SE будет представлен в трех расцветках: полночном, золотом и красном (PRODUCT)RED.

Ожидается, что iPhone SE четвертого поколения будет стоить не дороже 500 долларов и станет одним из самых дешевых смартфонов в актуальной линейке Apple. Предположительно, на полках магазинов его можно будет найти уже следующей весной.

Ранее также ходили слухи о выходе модели iPhone SE Plus с увеличенным экраном.

Линейка доступных iPhone от Apple

Актуальная модель iPhone SE (2022) была представлена в марте это года по цене 430 долларов. Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Впрочем, спрос на смартфон оказался довольно низкий. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. На сегодня это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором.

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