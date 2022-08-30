Презентация смартфона состоится в 2023 году.

По информации известного инсайдера Джона Проссера, который крайне редко ошибается в своих прогнозах, iPhone SE четвертого поколения получит дизайн iPhone XR. Презентация смартфона состоится в 2023 году.

Последние два поколения iPhone SE в Купертино использовали форм-фактор 4,7-дюймового iPhone 8, вышедшего в далеком 2017 году, сообщает 9to5Mac.

Также, по данным источника, следующий недорогой iPhone SE наконец получит систему Face ID. Правда, в отличие от грядущих iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, спрячется она в вырезе в форме "челки". Если это действительно так, на выходе нас ждет обновленный iPhone XR с системой-на-чипе Apple A15 Bionic, и новыми программные функции, которых нет в XR.

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Вполне возможно, что новая модель будет называться iPhone SE+, слухи о которой ходят еще с 2020 года. Упоминалось, что она получит диагональю LCD-дисплея в районе 5,7–6,1 дюйма и поддержку сетей 5G.

Стоит отметить, что спрос на актуальный iPhone SE довольно низкий. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Напомним, этой осенью у компании Apple запланировано две крупные презентации. Первая пройдет уже в следующую среду, 7 сентября. Вторая – предположительно, в конце октября-начале ноябре. Более точную дату мы узнаем лишь за неделю до ивента.

Презентация новых моделей iPhone ожидается на сентябрьской презентации. Это будет самый ранний анонс айфонов с 2016 года.

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