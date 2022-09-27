Предположительно, он выйдет уже следующей весной по цене 500 долларов.

Ходят слухи, что к 2023 году iPhone SE заменит компактную версию iPhone mini 14, присутствовавшую в ассортименте Apple последние два года, но не добравшуюся до линейки 2022 года.

Как сообщают китайские СМИ, iPhone SE следующего поколения по-прежнему сохранит одинарную основную камеру, но откажется от системы Face ID, что, в свою очередь, позволит уменьшить огромную рамку экрана.

Китайский источник добавляет, что новый бюджетный айфон получит старый 60-герцовый дисплей, как и обычные iPhone 14, из-за чего новомодная функция Always-On Display, как и прежде останется эксклюзивной для Pro-моделей. При этом отмечается, что дисплей тоже получит привычный дизайн с "челкой".

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Ожидается, что смартфон будет стоить не дороже 500 долларов и станет одним из самых дешевых смартфонов в актуальной линейке Apple. Предположительно, на полках магазинов его можно будет найти уже следующей весной.

Линейка доступных iPhone от Apple

Актуальная модель iPhone SE (2022) была представлена в марте это года по цене 430 долларов (около 16 тысячи гривен). Она получила 4,7-дюймовый дисплей Retina HD, защиту от воды по стандарту IP67, наличие кнопки Home, 12-Мп камеру и улучшенную батарею.

Впрочем, спрос на смартфон оказался довольно низкий. Одной из главных причин называют устаревший дизайн, маленький экран и слабый аккумулятор. Упоминалось, что Apple даже пришлось сократить производство из-за неходового спроса.

Добавим, что первое поколение iPhone SE вышло в 2016 году. На сегодня это самые доступные смартфоны Apple, выпускаемые в "старом" дизайне, но с современным процессором.

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